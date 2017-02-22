Энергетики и коммунальщики Московской области в праздничные дни будут работать в режиме повышенной готовности

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, в период с 23 по 26 февраля энергокомпании и предприятия жилищно-коммунального комплекса региона переведены в режим повышенной готовности. Во всех организациях установлено дополнительное дежурство руководящего и оперативного персонала.

«Правительство Московской области поручило руководству предприятий ЖКХ, энергетики, управляющих компаний обеспечить надежную работу вверенных им организаций в период февральских праздников, а руководству муниципальных образований – держать на личном контроле функционирование систем жизнеобеспечения» - подчеркнул Дмитрий Пестов.

На случай технологических сбоев в энергоснабжении в Подмосковье сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей подготовлено более 1000 дизельных электростанций.

В полной готовности находятся бригады Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы. В арсенале МОС АВС есть необходимая спецтехника – мобильные котельные, мобильная канализационно – насосная станция и передвижные электростанции. Данная техника позволяет в случае необходимости оперативно восстановить работу коммунальных систем по временной схеме и обеспечить нормальное функционирование социальных объектов и жилого фонда на время устранения технологических сбоев.