Остекление – важный элемент здорового образа жизни

Ключевую роль в создании комфортного микроклимата для жизнедеятельности человека играет остекление, что является лейтмотивом большинства номинаций профессиональной Премии индустрии светопрозрачных конструкций России «Оконная компания года» по версии tybet.ru. От правильной комплектации окон, а также качества их установки зависит самочувствие, спокойный сон, работоспособность и концентрация домочадцев.

Согласно результатам исследования «Барометр здорового дома 2016», многие европейцы ежедневно жалуются на проблемы со здоровьем и дискомфорт, которые могут возникнуть в результате плохой домашней среды. Доклад опирается на исследования, проведенные в октябре 2015 года. В опросе приняли участие 14 000 европейцев из 14 стран (Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Швейцария и Великобритания).

НА ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ОСТЕКЛЕНИЕ:

Качество сна



Хороший сон, главным образом, зависит от качества воздуха (именно поэтому врачи советуют проветривать спальню перед сном), температурного режима, тишины и степени затемнения. Эти элементы влияют на наше здоровье, жизненный тонус и восприимчивость к инфекциям. Качество сна также сказывается на эффективности на рабочем месте и взаимоотношениях в коллективе. Плохое качество сна связано с худшими результатами в сфере труда, более высоким риском несчастных случаев на производстве и трудностями в принятии решений.

Световое и шумовое загрязнение – бич мегаполисов. Современные окна даже в стандартной комплектации существенно снижают проникновение звуков извне. Всё же обитателям аномально шумных районов для качественного отдыха стоит устанавливать стеклопакеты с повышенной степенью шумозащиты.



Несмотря на то, что 64 % европейцев удовлетворено качеством своего сна, дело обстоит хуже в жаркую погоду. Из тех, кто указал на ежедневные проблемы со сном, 59 % жалуются на летнюю жару.

Причина может заключаться в неправильно подобранных окнах по отношению к сторонам света и аксессуарах к ним. Решением может быть установка мультифункциональных стеклопакетов, остекления с изменяемым уровнем прозрачности, а также использование «умных» систем затемнения в спальне, не допускающих перегрева в дневное время.



Тепловой комфорт



Подходящая температура в помещении является еще одним важным фактором, влияющим на наше здоровье. Как слишком высокая, так и слишком низкая, не способствует здоровому самочувствию, особенно если сопровождается низкой влажностью. Для обеспечения теплового комфорта важно регулирование температуры в зависимости от функции помещения, приблизительно 19 ºC – в спальне, 25 °C – в ванной комнате, около 21 ºC – в гостиной.

При температуре выше 21 °C отмечается повышенная сухость слизистой оболочки дыхательных путей, что снижает иммунитет в отношении вирусных и бактериальных инфекций. Более сухими становятся и конъюнктивы глаз. Кроме того, при высокой температуре снижается концентрация, тормозятся умственные способности, повышается потливость и риск нарушения электролитного обмена, а, следовательно, сбоя сердечного ритма. Тревожные данные касаются высоких температур, особенно в жару.

В то же время низкие температуры комнатного воздуха вызывают переохлаждение, могут привести к инфекциям дыхательных путей и заболеваниям горла. Последствия низких температур зимой, как и перегрева летом, могут быть особенно тяжелыми для пожилых людей и маленьких детей.



На слишком высокие температуры большую часть времени или все время пожаловались 43 % респондентов, а еще 35 % почувствовали дискомфорт от перегрева время от времени. При этом 18 % европейцев жалуются на слишком низкие температуры зимой постоянно или большую часть времени, и еще 30 % - периодически.

Среди наиболее распространенных причин гипотермии (переохлаждения) европейцы отметили: сокращение расходов на отопление, трудности с поддержанием теплового комфорта, предпочтение более низкой температуры, как более здоровой, неэффективную систему отопления и открывающиеся окна.



Качество воздуха



Известно, что человек совершает 22 тысячи вдохов в день, поэтому так важно обеспечить постоянный доступ к свежему воздуху. Это является необходимым условием для предотвращения серьезных заболеваний, таких как астма или аллергия, особенно у детей. Отсутствие доступа к свежему воздуху также влияет на ухудшение качества работы и обучения. В свою очередь, способности к обучению детей в благоприятных условиях увеличиваются на 15 процентов.

48 % европейцев, которые никогда не проветривают дома, страдает от низкого уровня жизненного тонуса.



Для получения оптимального качества воздуха в помещении, необходимо проветривать его 2-4 раза в день. Лучшее решение – это сочетание пассивной вентиляции через приточные клапаны и активной вентиляции посредством окон. Для того чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха в доме, стоит использовать современные возможности оконной вентиляции, позволяющей воздухообмен даже при закрытых створках.

Доступ к естественному свету



Хорошо освещённый дом с помощью дневного света – это место, создающее условия для хорошего самочувствия. Солнечный свет улучшает настроение, способствует повышению производительности, продуктивности и обучению. Его отсутствие или дефицит может вызвать нарушения сна, быструю усталость, низкую стрессоустойчивость, ожирение и сезонное аффективное расстройство (САР). Поэтому солнечный свет является естественным антидепрессантом и также снижает риск инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей.

Для частного дома идеальным решением являются панорамные окна и раздвижные двери. Увеличить доступ света в жилище позволяют всё более популярные на рынке конструкции с узкими профилями за счёт увеличения площади стеклопакета. При поиске нового жилья следует обратить внимание на его ориентацию с точки зрения доступа к дневному свету, что позволит не только обеспечить комфортную температуру в помещениях, но и сократить использование искусственного освещения.

Исследование «Барометр здорового дома 2016» показывает, что люди, которые начинают минимально использовать искусственное освещение, отмечают улучшение состояния здоровье и чувствуют в себе много жизненной энергии.

Уровень влажности



Такие повседневные мероприятия, как уборка, приготовление пищи или купание повышают уровень влажности домашней среды. Жизнедеятельность семьи из четырех человек приводит к тому, что воздух в доме получает в среднем 10 литров воды в день.

Типичный эффект этого – влага конденсируется на окнах. Это может привести к образованию плесени, которая является причиной серьезных проблем со здоровьем, таких как астма или инфекции горла. В этом вопросе может помочь обеспечение правильного воздухообмена в доме с помощью регулярного проветривания, особенно кухни или ванной комнаты, а также современная оконная вентиляция.



Новые возможности остекления, повышающие качество среды обитания, – для россиян

Климатические условия, преобладающие в доме, оказывают непосредственное влияние на наше здоровье. Поэтому важным аспектом являются осознанные повседневные привычки и поведение в быту, а также правильное остекление качественными окнами, имеющими реальное влияние на здоровье и самочувствие, и, таким образом, качество жизни.

Организаторы Премии индустрии светопрозрачных конструкций России «Оконная компания года» по версии tybet.ru являются сторонниками здорового образа жизни и стремятся показать российскому потребителю новые возможности в области остекления, повышающие качество среды обитания.

О Премии

Российская профессиональная Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru проводится второй раз.



Цель Премии – показать возможности и направления развития отрасли светопрозрачных конструкций в России. Определить и популяризировать в обществе лучшие компании, продукты, услуги на рынке СПК. Стимулировать индустрию к качественному профессиональному росту, надежности и ответственности перед потребителями.



Учредитель и организатор: интернет-портал tybet.ru.



Официальные партнеры Премии: «Национальный оконный союз», НИИСФ РАСН, НИУ «Высшая школа экономики», ФИОП «РОСНАНО», «Межрегиональный институт окна», НП Экологический Союз, МА «ФЭТФОКС». Отраслевой партнер – Международный форум производителей СПК STiS.



Официальные спонсоры: WINKHAUS, SIEGENIA, IVAPER.



Правила конкурса, условия номинирования и форма подачи заявки – на официальном сайте Премии http://winawards.ru.