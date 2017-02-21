Выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2017» открывает строительный сезон 2017 в Крыму

С 30 марта по 1 апреля в симферопольском ДКП по ул. Киевской, 115 проводится выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2017». Это единственная профильная экспозиция в Крыму, объединяющая тематические блоки «Строительные материалы» и «Электротехника. Энергосберегающие технологии». Выставка проходит в 29-й раз и в очередной раз подтверждает статус самого масштабного профильного мероприятия в крымском регионе.

Свои предложения представят 80 предприятий со всех регионов РФ. Среди участников:

Амитрон-ЭК, ООО, г. Москва; Архитек, ООО, г. Севастополь; БПК Инновационные технологии, г. Симферополь; Делюкс, ООО, г. Москва; Вектор-М, ООО, г. Мытищи; ДИСА ЛАЙН, ООО, г. Симферополь; Дормаш Групп, ООО, г. Белгород; Завод «Фиолент», АО, г. Симферополь; Ипар-Юг, компания, г. Краснодар; КОЛУМАН РУС, ООО, г. Набережные Челны; Компания Атрикс-Крым, ООО, г. Симферополь; Комплектэнергоучёт, АО, г. Санкт-Петербург; КРЫМСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ.РУ, ООО, г. Севастополь; Полимерфильтр, ЗАО, г. Краснодар; Проминструмент-Центр, ООО, г. Воронеж; Северсталь-метиз, ОАО, г. Череповец; СОНЭЛ, ООО, Московская обл.; Теплообмен, ООО, г. Севастополь; ТЕСЕ Системс, ООО, Московская обл.; TRADE LOCK, компания, г. Краснодар и др.

Ключевым событием деловой программы станет круглый стол, организованный научно-экспертным советом при Рабочей группе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Республике Крым и городу Севастополю. Проводится 30 марта, начало в 13.00.

Основные темы круглого стола:

Принятие и реализация Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Крым на 2016-2018 годы и на перспективу до 2020 года».

Реализация муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Крым.

Потенциал использования возобновляемой энергетики в Республике Крым. Ветроэнергетика и солнечная энергетика.

Приглашаем посетить выставку специалистов отраслевых министерств и ведомств, проектных организаций, администрации городов Крыма, руководителей и специалистов предприятий в сфере строительства и энергообеспечения, руководителей крупных оптовых компаний и директоров торговых предприятий, специализирующихся в области строительства и энергообеспечения, дистрибьюторов, дилеров, дизайн-студии и архитектурные мастерские, а также руководителей предприятий санаторно-курортного комплекса Крыма.

На выставке «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2017» вы получите возможность за короткий срок:

проанализировать предложения участников на соответствие с рыночным спросом, вашими потребностями;

ознакомиться с новинками;

найти новых поставщиков и партнеров по бизнесу;

встретиться с существующими партнерами.

Вход на выставку свободный.

30 и 31 марта выставка работает с 10.00 до 18.00,

1 апреля — с 10.00 до 14.00.

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Организатор ООО «Форум. Крымские выставки»