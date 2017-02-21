Рекорды Рынка Недвижимости: в 2017 году предложение достигнет пика!

В начале года стартовал прием заявок на ежегодную международную премию «Рекорды рынка недвижимости 2017». Количество номинантов за полтора месяца превысило отметку 800 объектов, и продолжает расти каждый день!

«Премия является лакмусовой бумажкой рынка недвижимости и наглядно демонстрирует небывалый рост предложения, снижения спроса и стоимости квадратного метра. Сегодня у многих девелоперов по 10-15 проектов в портфеле, всего пару лет назад эти показатели были в два раза меньше, все это только усиливает конкуренцию объектов. Несмотря на увеличение рекламных бюджетов, будут продаваться только качественные, хорошо продуманные проекты, которые выигрывают неценовыми, инфраструктурными и инновационными факторами, – считает Анна Маркина, руководитель премии «Рекорды рынка недвижимости», генеральный директор Московского Бизнес Клуба. Например, в номинации хит продаж именитые застройщики с хорошей репутацией представили топовые проекты с хорошим местоположением, инфраструктурой и лидирующим темпом продаж: компания «Галс –Девелопмент» презентовала свой хит ЖК «Сады Пекина»; «Главстрой Девелопмент» – «Столичный» и «А101 Девелопмент» – «Испанские кварталы А101».

Участие в премии «Рекорды рынка недвижимости» как-никогда важно для рекламы, повышения узнаваемости и увеличения продаж проектов. Номинанты премии прямо сейчас принимают участие в беспрецедентной рекламной кампании, которая проходит в соцсетях, на ТВ, радио, наружной рекламе, в печатной и электронной прессе. Информация о премии размещается более чем на 150 ведущих порталах о недвижимости.



За восемь лет существования, премия «Рекорды рынка недвижимости» завоевала признание и популярность среди потребителей и потенциальных покупателей недвижимости. Участие в премии способствует продвижению и активизации продаж ее номинантов: объектов, девелоперов и риэлтерских компаний. Примите бесплатное участие и докажите – Ваш объект лучший!



