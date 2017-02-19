Другой взгляд оконного рынка на детскую безопасность. Премия индустрии светопрозрачных конструкций России

2016 год в России стал важной вехой в области детской безопасности – внесены изменения в ГОСТ 2316699, которые объявили пластиковые окна без детских замков вне закона. Хотя поправки вступили в силу 1 сентября, ответственные производители начали менять стратегию заранее и включать данную опцию в стандартное предложение. С другой стороны, в СМИ продолжают систематически публиковаться новости о выпадении детей из окон по всей России, что говорит о том, что эта правильная инициатива всё ещё нуждается в поддержке.

Премия tybet.ru, организованная ведущим оконным порталом Рунета, считает своим долгом дать другой взгляд на детскую безопасность в окнах, и через всероссийскую разъяснительную кампанию довести до сознания родителей и ответственных лиц в школьных и дошкольных учреждениях, как важно быть бдительными и выбирать для остекления помещений, где пребывают дети, клиентоориентированных поставщиков. В связи с этим в рамках второго сезона конкурса «Оконная компания года» заявлена новая номинация «Лидеры безопасного остекления», которая будет оценивать эффективность политики в области безопасного остекления.

Детская комната: эстетика, функциональность и безопасность

С рождением ребенка может полностью перевернуться мир родителей. Со временем, когда он начинает делать первые шаги, их спальня становится недостаточной для всех троих – малыш нуждается в собственном пространстве. И когда приходит время для обустройства собственной комнаты ребенка, это является определённым вызовом. Хорошо оформленный интерьер детской комнаты должен основываться на трёх основных критериях: эстетика, функциональность и безопасность. Этот подход верен и в выборе окон.

Дети часто действуют иррационально, они не могут предвидеть последствия своих поступков, которые могут быть необратимыми. С другой стороны, всё время не спускать с ребёнка глаз практически невозможно. Поэтому спокойный родитель – это родитель «вооруженный» лучшими практиками воспитания и опытом современных производителей. Организуя детскую, стоит обратить внимание на использование функциональных решений, не забывая об остеклении. Безопасные, энергоэффективные и «зелёные» окна – являются лучшим решением для комнаты ребёнка.

Выпадение из окон – под детским замком

Хорошим окном в детской является то, которое отвечает самым высоким стандартам безопасности. Поэтому важным вопросом является выбор соответствующих конструкций для обеспечения защиты ребенка от выпадения. Тогда его естественное любопытство и процесс наблюдения за окружающим миром через оконное стекло будет полностью безопасным.

Проверенной и простой защитой от неконтролируемого открывания окна ребенком является выбор надёжной ручки с ключом. Родитель, воспользовавшись детским замком, получает полный контроль над открытием окна. С помощью специального ключа может эффективно блокировать створку в выбранном положении, что даст уверенность в безопасности самых маленьких членов семьи, даже если выпустить их из виду на минуту.

Детский замок удобен в использовании на поворотно-откидных створках ПВХ окон. Позволяет перевод в положение открыто, при этом створка за счёт блокировки застрахована от полного распахивания. Таким образом, ребенку самостоятельно не представляется возможным открыть окно в положении проветривания. Удобство использования детского замка состоит в возможности без ключа устанавливать оконную створку на проветривание.

Комфорт и безопасность на высшем уровне также обеспечит система параллельно-сдвижной фурнитуры. Между створкой и рамой в процессе проветривания образуется минимальная щель, что защищает не только от выпадения, но и от риска прищемить пальчик.

Спонсоры Премии индустрии СПК – WINKHAUS и SIEGENIA – лидеры мирового рынка фурнитуры, имеют в своём ассортименте широкий выбор опций для детской безопасности и проводят многолетнюю политику внедрения своих передовых технологий на российский рынок в качестве традиционного элемента окна.

Стекло вдребезги - ничего подобного!

Не менее важным элементом, на который нужно обратить внимание, это прочность остекления. Фантазия детей не знает границ. Из-под контроля может выйти даже безобидная игра с мячом, а контакт с окном не сулит ничего хорошего. Обычное стекло после повреждения разлетается на тысячи мелких кусочков, что может грозить многочисленными порезами.

Для детской комнаты, и не только, стоит выбрать стеклопакет с усиленной стеклянной панелью (триплекс), обращённой внутрь помещения. Даже при случайном повреждении, такое стекло не разлетается на части, осколки удерживаются помещённой между листами специальной плёнкой (ПВБ).

В идеале, проверенным решением являются стеклопакеты, устойчивые к ударам, например, взломостойкие класса P2 или P4. Небьющееся стекло будет выполнять двойную функцию – может выдержать не только гиперактивного ребенка, но и натиск потенциальных грабителей.

Теплый и экологичный детский мир

Покупая окно в детскую, рекомендуется сделать ставку на комплексное решение для обеспечения максимального комфорта самых маленьких домочадцев. В дополнение к безопасности, стоит учесть не менее важные факторы – энергоэффективность и экологичность.

Маленькие дети наиболее чувствительны к перепадам температур, поэтому нуждаются в комфортном микроклимате. Простудные заболевания могут нести неокрепшему организму не меньшую угрозу, чем выпадение из окон. Для остекления детской стоит выбрать двухкамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием, заполненные аргоном, с «тёплой» дистанционной рамкой, что позволит сберечь на 35 % больше тепловой энергии, чем в случае традиционных решений.

Не стоит также экономить на профильных системах. Высококачественные профили с правильным армированием и уплотнением обеспечивают более высокие теплоизолирующие свойства окон при одновременном повышении их прочности и долговечности. Более того, окна для детской должны быть экологичными, то есть не содержать потенциально вредных для здоровья компонентов.

Дети любят пошалить – это их природа и привилегия. Родители, вместо того, чтобы огорчаться, должны обеспечить надлежащую безопасность детских забав не на грани риска. Золотая середина – это родительская предусмотрительность и проверенные решения для обустройства детской комнаты, которые включают в себя выбор правильной комплектации окон. Помочь в этом смогут лидеры безопасного остекления российского рынка, которые считают для себя долгом чести сохранить каждую детскую жизнь.

О Премии

Российская профессиональная Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru проводится второй раз.



Цель Премии – показать возможности и направления развития отрасли светопрозрачных конструкций в России. Определить и популяризировать в обществе лучшие компании, продукты, услуги на рынке СПК. Стимулировать индустрию к качественному профессиональному росту, надежности и ответственности перед потребителями.



Учредитель и организатор: интернет-портал tybet.ru.



Официальные партнеры Премии: «Национальный оконный союз», НИИСФ РАСН, НИУ «Высшая школа экономики», ФИОП «РОСНАНО», «Межрегиональный институт окна», НП Экологический Союз, МА «ФЭТФОКС». Отраслевой партнер – Международный форум производителей СПК STiS.



Официальные спонсоры: WINKHAUS, SIEGENIA.



Правила конкурса, условия номинирования и форма подачи заявки – на официальном сайте Премии http://winawards.ru.