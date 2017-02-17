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Пятница, 17 Февраль 2017 05:22

Сегодня мы наблюдаем явную положительную динамику развития ЖКХ в Подмосковье – Евгений Хромушин

hromushin

В Доме Правительства Московской области состоялась расширенная коллегия Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, посвященная итогам деятельности Министерства в 2016 году и постановке задач на 2017 год.

Коллегия прошла под председательством заместителя Председателя Правительства Московской области Дмитрия Пестова. На коллегии выступили с докладами министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, председатель Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской областной Думы Игорь Коханый, руководитель администрации Истринского муниципального района Андрей Дунаев, глава городского округа Жуковский Андрей Войтюк, и председатель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

«За последний год в Московской области наблюдается положительная динамика в сфере благоустройства, - сообщил Евгений Хромушин. – В январе этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил новую стратегию развития Подмосковья: «Лидерство – это реальность», в рамках которой по многим важнейшим для наших жителей направлениям, Подмосковье должно занять лидирующие позиции в России. Это же касается и сферы ЖКХ, причем задача - реально выполнимая. К примеру, если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, Московская область вполне в самое ближайшее время может войти в пятерку лучших регионов по обеспеченности жителей доброкачественной питьевой водой. Также мы имеем потенциал для вхождения в пятерку лучших регионов по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Уже сегодня наш региональный Фонд капитального ремонта признан лучшим в России в федеральном рейтинге по уровню раскрываемости информации, а также занимает лидирующие места по исполнению годовой программы ремонта. В части благоустройства дворовых территорий Московская область является признанным лидером уже несколько лет и в этом направлении многие субъекты РФ перенимают наш опыт. Что же касается ремонта подъездов по программе софинансирования – мы первые запустили подобную программу в Российской Федерации. Также у нас впервые в России организован пилотный проект по выдаче технических условий для техприсоединения к сетям в электронном виде по принципу одного окна».

«Я горжусь, тем, что я житель Подмосковья, - сообщила Юлия Белехова, председатель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. – То, что только сегодня инициируется на федеральном уровне по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства, у нас реализуется уже несколько лет. В любом регионе России я говорю, что мы реально развиваем жилищно-коммунальное хозяйство. В Подмосковье жители имеют действенные рычаги влияния на текущее состояние формирования комфортной городской среды, в частности подъездов и дворовых территорий». На коллегии были подведены итоги деятельности Министерства за 2016 год и определен план работы Министерства на 2017 год, а также продемонстрированы лучшие практики взаимодействия муниципальных образований, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и общественников в части благоустройства территорий и капитального ремонта многоквартирных домов и обсуждение развития отрасли.

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Опубликовано в Новости индустрии
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