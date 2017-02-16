100 объектов водоснабжения планируется построить и модернизировать в Московской области в 2017 году

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, в 2017 году планируется построить и модернизировать порядка 100 водозаборных узлов и станций очистки воды. Благодаря этому показатель обеспеченности чистой питьевой водой жителей Подмосковья будет доведен до 93% (еще в 2013 году этот показатель едва превышал 83%).

В текущем году количество объектов водоснабжения, которые планируется построить и реконструировать, увеличено почти в 2,5 раза.

Помимо строительства и ремонта объектов водоснабжения, планируется значительно расширить Восточную систему водоснабжения. В этом году к ней будут подключены городские округа Орехово-Зуево, Электросталь, увеличена подача воды в городских поселениях Обухово и Старая Купавна Ногинского района.

«В 2016 году из «красной зоны» по качеству водоснабжения были выведены 4 муниципалитета – Можайский, Талдомский, Наро-Фоминский и Рузский районы. В 2017 году поставлена цель значительно улучшить качество питьевой воды в городских округах Рошаль и Орехово-Зуево – таким образом, в «красной зоне» не останется ни одного муниципалитета», - отметил Дмитрий Пестов.

За три года реализации программы «Чистая вода» на территории Московской области построено и модернизировано 112 ВЗУ. За это время качественной питьевой водой обеспечено более 830 тысяч жителей.