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Четверг, 16 Февраль 2017 19:14

100 объектов водоснабжения планируется построить и модернизировать в Московской области в 2017 году

16.02.2017

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, в 2017 году планируется построить и модернизировать порядка 100 водозаборных узлов и станций очистки воды. Благодаря этому показатель обеспеченности чистой питьевой водой жителей Подмосковья будет доведен до 93% (еще в 2013 году этот показатель едва превышал 83%).

 

В текущем году количество объектов водоснабжения, которые планируется построить и реконструировать, увеличено почти в 2,5 раза.

 

Помимо строительства и ремонта объектов водоснабжения, планируется значительно расширить Восточную систему водоснабжения. В этом году к ней будут подключены городские округа Орехово-Зуево, Электросталь, увеличена подача воды в городских поселениях Обухово и Старая Купавна Ногинского района.

 

«В 2016 году из «красной зоны» по качеству водоснабжения были выведены 4 муниципалитета – Можайский, Талдомский, Наро-Фоминский и Рузский районы. В 2017 году поставлена цель значительно улучшить качество питьевой воды в  городских округах Рошаль и Орехово-Зуево – таким образом, в «красной зоне» не останется ни одного муниципалитета», - отметил Дмитрий Пестов.  

 

За три года реализации программы «Чистая вода» на территории Московской области построено и модернизировано 112 ВЗУ. За это время качественной питьевой водой обеспечено более 830 тысяч жителей.

 

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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