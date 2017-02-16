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Четверг, 16 Февраль 2017 15:15

«Совершенствование законодательства в сфере долевого жилищного строительства»

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Состоялось заседание Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству (ЭС).  Модератором  обсуждения выступил глава ЭС депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.

 

В заседании на тему «Совершенствование законодательства в сфере долевого жилищного строительства» приняли участие первый зампред комитета ГД по транспорту и строительству Алексей Русских и зампред того же комитета Павел Федяев и другие эксперты и члены комитетов. С докладами выступили замглавы Минстроя Никита Стасишин, старший Вице-президент АКБ «Российский капитал» Олег Бетин, зампред Правления Ассоциации инвесторов Москвы Елена Соловьева, председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин, генеральный директор Государственного компенсационного фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Елена Николаева.


Цель совместной работы всех ведомств в реализации первоочередной организационной задачи, -  выстраивания в субъектах полноценной системы контроля за долевым строительством.  Особенно в том, что касается выполнения застройщиком своих обязательств по ведению учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, отдельно в отношении каждого многоквартирного дома, любого другого объекта недвижимости.


При этом, отметили эксперты, застройщик и главный бухгалтер застройщика несут ответственность за целевое использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору.
В обсуждении речь зашла и о тех проблемных дольщиках, защиту прав которых Фонд не может обеспечить.


- Наша задача, не забывать о всех пострадавших, - отметил Владимир Ресин. - Во всех регионах, где есть обманутые дольщики, существуют и реализуются различные варианты и мероприятия по проблемным объектам. А сроки их исполнения должны строго регулироваться и находиться под непосредственным надзором Минстроя.

Участники заседания отметили, что нужно детально проработать все контрольно-правовые механизмы  Госкомпфонда. Так наряду с залогом прав застройщика на земельные участки и объекты незавершенного строительства, фонд станет единственным способом обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам участников долевого строительства. Застройщик больше не будет обязан страховать свою ответственность либо получать поручительство банка.
Минимальный взнос в Фонд составит 1% с каждого заключенного договора долевого участия (ДДУ). Ранее у страховых компаний действовал приблизительно такой же тариф при страховании ответственности застройщиков.


Денежные средства Фонда должны учитываться на отдельном счете в банке, соответствующем особым критериям (собственный капитал банка с высоким кредитным рейтингом должен быть не менее 25 млрд рублей). Накопленные в Фонде средства могут быть инвестированы в государственные ценные бумаги или ипотечные облигации, а также размещены на валютных депозитах.


- Создание фонда это не прихоть. Главная его цель - возмещение гражданам убытков и завершение недостроенных по вине застройщика объектов, - подчеркнул глава Экспертного совета, депутат Госдумы Владимир Ресин. Принимая во внимание масштабы проблемы, таким образом, Минстрой России во взаимодействии с субъектами осуществляет контроль за реализацией положений, которые вступили в силу с 1 января 2017 года.  И первоочередной мерой здесь требуется совместными усилиями выстроить в субъектах систему контроля за долевым строительством.


Основным функциями Государственного компенсационного фонда являются: получение взносов от застройщиков и контроль за их поступлением, осуществление полномочий арбитражного управляющего в деле о банкротстве застройщика, если он делал взносы в компенсационный фонд хотя бы в отношении одного объекта, осуществление выплат возмещений гражданам – участникам долевого строительства при банкротстве застройщика, а также предоставление займов, в том числе беспроцентных, а также оказание финансовой помощи застройщику, который берет на себя обязательства по завершению строительства.
Отметим, что для успешной реализации деятельности за Минстроем России закрепляется обязанность координировать деятельность Фонда, мониторить данные о поступлении, расходовании и инвестировании средств.

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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