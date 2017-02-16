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Четверг, 16 Февраль 2017 12:21

Старт премии «Рекорды рынка недвижимости»: будущее за нами!

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Стартовал прием заявок на ежегодную международную премию «Рекорды рынка недвижимости 2017». В этом году главной премии за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости исполнится 8 лет! Это самая крупная и престижная премия в области недвижимости, собирающая рекордное количество номинантов, объектов и гостей. За первую неделю после старта приема заявок уже зарегистрировались уже более  200 номинантов!

Одной из популярных стала номинация «Архитектурное решение».  Первым номинантом стал новый архитектурный проект ЖК «Достояние» от компании «Галс-Девелопмент». Архитектором проекта выступил Павел Андреев. Фасадные решения выполнены в стиле «сталинский ампир» соединяют в себе элементы барокко, позднего классицизма и ар-деко.

Церемония вручения премии «Рекорды рынка недвижимости» - это всегда безупречное событие высочайшего мирового уровня, сочетающее в себе торжественную церемонию награждения и феерическую шоу-программу с участием медиа-персон. Вот уже восьмой год премия привлекает всеобщее внимание, широко освещаясь в деловых и специализированных СМИ и не перестает удивлять своих гостей и партнёров.

Именно здесь формируется будущий облик городов, условия нашей жизни и определяются тенденции в строительстве. Участвуя в премии «Рекорды рынка недвижимости» Вы получаете уникальную возможность войти в число тех, кто определяет будущие стандарты.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 16 Февраль 2017 12:32
Опубликовано в Новости индустрии
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