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Вторник, 14 Февраль 2017 12:01

ТехноНИКОЛЬ увеличила выпуск каменной ваты на 1 миллион м3

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Почти 10% составил прирост объёма производства каменной ваты на предприятиях корпорации ТехноНИКОЛЬ по итогам 2016 года. Этому способствовало открытие заводов, а также расширение экспортной программы и выпуск новых продуктов.

Более 11 млн. кубометров каменной ваты выпустили заводы ТехноНИКОЛЬ в минувшем году. Это стало возможно благодаря запуску двух новых предприятий в Ростове-на-Дону и Хабаровске, а также модернизации оборудования на уже действующих заводах. Суммарный годовой объём инвестиций корпорации в производство базальтовой теплоизоляции превысил 6 млрд. руб.

Наращиванию выпуска каменной ваты способствовало расширение экспортной программы направления «Минеральная изоляция» и освоение новых географических рынков сбыта. На сегодняшний день ТехноНИКОЛЬ поставляет базальтовый утеплитель более чем в 40 стран мира. На экспорт идёт до 20% производимой каменной ваты.

В 2016 году увеличены поставки в Казахстан, Италию, Болгарию, Румынию, страны Скандинавии и Балтии. Запуск нового завода на Дальнем Востоке, удачно расположенного вблизи незамерзающих портов и международных транспортных и логистических узлов, открыл возможности для наращивания экспорта в страны Азии и Тихоокеанского региона. В частности, произведены первые отгрузки базальтовой изоляции в Китай и Канаду. В настоящее время ведутся переговоры о поставках каменной ваты в Японию. В перспективе планируется выход на рынки Кореи, Монголии и Вьетнама. В странах с тёплым климатом теплоизоляция также востребована, поскольку позволяет снизить расходы на кондиционирование зданий.

ТехноНИКОЛЬ активно развивает выпуск новых продуктов на основе каменной ваты. Так, в начале прошлого года введена в эксплуатацию высокотехнологичная автоматизированная линия по производству субстратов. Вследствие роста цен на импортные материалы для гидропоники и активного развития тепличного хозяйства продукт получил широкое распространение на отечественном рынке.

Ещё одним новым направлением стала серия негорючих материалов TECHNOMarine, предназначенных для судостроительной изоляции. Решения для противопожарной, тепло- и звукоизоляции на основе материалов TECHNOMarine испытаны в различных огнестойких конструкциях класса А, получили сертификат Морского регистра и разрешены к применению в судостроении. В 2017 году компания начнёт поставки материалов этой серии как российским, так и иностранным судостроительным компаниям.

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Опубликовано в Новости индустрии
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