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Понедельник, 13 Февраль 2017 11:17

Откройте новый строительный сезон на ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg

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В разгар подготовки к новому строительному сезону перед специалистами отделов закупок строительных и торговых компаний встает главный вопрос «Где найти качественные строительные и отделочные материалы, да еще напрямую от поставщика?»

 

Для компаний Северо-Западного региона ответ очевиден – на 23-й Международной выставке ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg, которая пройдет 19-21 апреля в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (павильон G).

 

Выставка ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg представит широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, окон, фасадов, инструмента, свето- и электротехнической продукции, напольных покрытий и многой другой продукции от ведущих российских и зарубежных компаний, 70% которых – производители.

 

Для руководителей и специалистов строительных компаний, отвечающих за выбор и снабжение материалами, посещение выставки – это уникальная возможность в сжатые сроки

·         провести прямые переговоры о закупке строительных и отделочных материалов

·         выбрать поставщика, способного обеспечить необходимый уровень объемов, качества и стоимости закупаемой продукции

·         найти эффективные решения для своих проектов (новые конструкции, материалы, оборудование и пр.)

 

Также ценным будет посещение выставки ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg и для руководителей и специалистов торговых компаний. Благодаря посещению выставки они смогут

·         расширить и обновить ассортимент продаваемой продукции в соответствии со спросом

·         провести прямые переговоры с поставщиками о закупке строительных и отделочных материалов

·         найти новые высокомаржинальные категории продукции для увеличения прибыли компании

 

Кроме этого, посетители ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg получат возможность первыми ознакомиться с новинками продукции участников: уникальной пропиткой – силиконовой гидрофобизатор Elcon Aqwell – для защиты от влаги мелкопористых минеральных материалов, негорючими гидрофобизированными плитами из минеральной ваты на основе каменных пород УЛЬТРАЛАЙТ, системами безрамного остекления – Vision-Line и Vision-Slider – первыми беспороговыми системами отечественного производства и многими другими инновационными разработками 2017 года.

 

Бесплатный электронный билет и более подробная информация о выставке – на сайте interstroyexpo.com.

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Опубликовано в Новости индустрии
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