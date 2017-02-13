profine Group представляет обновленный экстранет

Концерн profine Group, ведущий поставщик и производитель профильных систем из ПВХ, полностью модернизировал собственный внутренний портал с защищенным доступом для компаний-партнеров со всего мира.

Широкий перечень информации по всем темам, связанным с продуктами profine Group, теперь интегрирован непосредственно в веб-страницы брендов KBE, Kommerling и TROCAL и становится доступен после авторизации на их сайтах. Перед реконструкцией интернет-ресурсов специалисты провели предварительный анализ использования экстранет. В результате, в функционал добавили новые возможности, дополняющие старые проверенные опции, которые также оптимизировали.

Производители окон и архитекторы после перезапуска смогут найти на единой платформе всю интересующую их информацию, отвечающую любым запросам. Теперь, например, все относящиеся к конкретным продуктам документы, такие как сертификаты испытаний или руководства по эксплуатации, можно найти непосредственно на странице соответствующего продукта в меню сайта.

Нововведения коснулись и системы поиска, после переработки простая в использовании функция позволяет найти нужный документ как среди списка документов, так и во вкладке соответствующего товара. Работа менеджера загрузок также была усовершенствована, процесс скачивания большого количества документов и их пересылка теперь происходят легко и быстро вне зависимости от их объема.

В разделе «Сервис» архитекторы и производители светопрозрачных конструкций найдут все услуги, предлагаемые profine Group, - от дизайна и расчета тиража рекламной полиграфии до закупок продукции в интернет-магазине.

Реорганизованный ресурс со страницами на немецком и английском языках предоставляет посетителям массу дополнительных преимуществ и отвечает всем требованиям современного пользователя сети. Это дополняется адаптивным дизайном, подстраивающимся под различный формат устройств, таких как смартфон, планшет или ПК.