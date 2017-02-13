Вы находитесь здесь:Главная»Новости»Новости индустрии»Природный камень от отечественных и иностранных поставщиков на выставке «УралЭкспоКамень» - традиционной партнёрской выставке Build Ural/WorldBuild Ural
Понедельник, 13 Февраль 2017 08:02

Природный камень от отечественных и иностранных поставщиков на выставке «УралЭкспоКамень» - традиционной партнёрской выставке Build Ural/WorldBuild Ural

FOT 6168

УралЭкспоКамень – это международная специализированная выставка камня, технологий и дизайна, посвящённая добыче, переработке, применению природного камня, которая проводится совместно с выставкой Build Ural/WorldBuild Ural. Организатором выставки является Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня». Выставка «УралЭкспоКамень» пройдёт c 14 по 16 марта 2017 года в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

 

На выставке будут представлены компании по следующим разделам:

Добыча природного камня (оборудование и технологии геологической разведки месторождений  природного камня; технология разработки месторождений; технологии разработки нерудных месторождений (на щебень и ПГС), используемое оборудование; буровзрывные работы на карьерах, методы и средства, техника безопасности; производство декоративных щебня, песка и микрокальцита).

Использование природного камня (природный камень в архитектуре и городском благоустройстве; облицовочные изделия на основе и из природного камня; облицовочные работы с природным камнем (технология и средства); художественные изделия из камня; монументальное искусство; архитектурные проекты, связанные с использованием камня (новое строительство, ремонтно-реставрационные работы, воссоздание памятников истории и культуры); ритуальные изделия из камня).

Обработка природного камня (технологии и оборудование для переработки нерудного сырья, для обработки облицовочного камня; рабочий инструмент для обработки камня; технологии реставрационных работ, консервация камня; химические средства по уходу и сохранению камня; складская и транспортная логистика).

Спецпроект (современные средства контроля качества облицовочных материалов; экология, охрана окружающей среды, рекультивация; дизайнерские решения с использованием натурального камня; ландшафтное проектирование и дизайн индивидуальных участков; интерьерные решения: подоконники, лестницы, камины, барбекю, бассейны, купели; дизайнерские студии; o специальная литература).

В экспозиции выставки «УралЭкспоКамень 2017»  свои новинки представят как традиционные участники (Гранит-Сервис, Коралл, Кимберлит, НПО «Экспериментальный завод», МК Сервис, Коелгамрамор, Объединение «Возрождение», ГранитИнвест и другие), так и новые экспоненты (Изитек, Кронос, Уральские камни, Алмир, Сибирский гранитный карьер, Камнетес и другие).

Помимо отечественных производителей на выставке будет представлена обширная экспозиция от компаний из Ирана и Китая.

В рамках выставки будут организованы межрегиональные конференции и семинары, посвящённые обсуждению вопросов теории и практики добычи природного камня, применению продукции из него при сооружении крупных инфраструктурных объектов городов России.

Зарегистрироваться и получить бесплатный электронный билет можно на сайте выставки Build Ural/WorldBuild Ural.

Прочитано 7 раз
Опубликовано в Новости индустрии
Теги

Последнее от

Похожие материалы (по тегу)

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
 

Видеоматериалы

Бизнес

Рубрики

 

 

 

все о ЖКХ

№ 3/2016

784c8973be341bbd1d6481617b4ddae9 XL

 

Дорожное строительство

 № 2/2016

Cover DOR STROY2-2014 1

КАТАЛОГ Выставки-презентации

 

Вакансии

Партнеры

at17 179х179 stroitelnay-orbita

expodrevstroy-179-179-2017

179х179 GKH

Logo 179 179

crk

Wb Spb 17 179x179 vis

BU17 179x179 bilet

179-179navystavke

usticom

 

Реклама

slide 3

250x250

Картинка баннер Веспер

Баннер для ИД Строительная Орбита 2

essan

banner-kls

 

 

 

 

  

 

Ближайшие выставки

07.02.2017

Aquatherm Moscow 2017

подробно

16.02.2017

Выставка «Мир недвижимости. Ипотечная ярмарка. Современный дом»

подробно

20.02.2017

Techtextil Russia 2017

подробно

21.02.2017

Конференция «Эффективный маркетинг и продажи для предприятий в сфере деревянного домостроения»

подробно

28.02.2017

YugBuild/WorldBuild

подробно

28.02.2017

10-я международная специализированная выставка «КОМПОЗИТ-ЭКСПО»

подробно

28.02.2017

9-я международная специализированная выставка «ПОЛИУРЕТАНЭКС»

подробно

28.02.2017

Форум «Современный Город- 2017»

подробно

28.02.2017

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»

подробно

02.03.2017

Выставка «Коттедж. Загородный дом-2017»

подробно
Посмотреть все события

Форма входа

Подписка

 

 

facebook-Logo

 

Посещение

 