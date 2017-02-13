Природный камень от отечественных и иностранных поставщиков на выставке «УралЭкспоКамень» - традиционной партнёрской выставке Build Ural/WorldBuild Ural

УралЭкспоКамень – это международная специализированная выставка камня, технологий и дизайна, посвящённая добыче, переработке, применению природного камня, которая проводится совместно с выставкой Build Ural/WorldBuild Ural. Организатором выставки является Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня». Выставка «УралЭкспоКамень» пройдёт c 14 по 16 марта 2017 года в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

На выставке будут представлены компании по следующим разделам:

Добыча природного камня (оборудование и технологии геологической разведки месторождений природного камня; технология разработки месторождений; технологии разработки нерудных месторождений (на щебень и ПГС), используемое оборудование; буровзрывные работы на карьерах, методы и средства, техника безопасности; производство декоративных щебня, песка и микрокальцита).

Использование природного камня (природный камень в архитектуре и городском благоустройстве; облицовочные изделия на основе и из природного камня; облицовочные работы с природным камнем (технология и средства); художественные изделия из камня; монументальное искусство; архитектурные проекты, связанные с использованием камня (новое строительство, ремонтно-реставрационные работы, воссоздание памятников истории и культуры); ритуальные изделия из камня).

Обработка природного камня (технологии и оборудование для переработки нерудного сырья, для обработки облицовочного камня; рабочий инструмент для обработки камня; технологии реставрационных работ, консервация камня; химические средства по уходу и сохранению камня; складская и транспортная логистика).

Спецпроект (современные средства контроля качества облицовочных материалов; экология, охрана окружающей среды, рекультивация; дизайнерские решения с использованием натурального камня; ландшафтное проектирование и дизайн индивидуальных участков; интерьерные решения: подоконники, лестницы, камины, барбекю, бассейны, купели; дизайнерские студии; o специальная литература).

В экспозиции выставки «УралЭкспоКамень 2017» свои новинки представят как традиционные участники (Гранит-Сервис, Коралл, Кимберлит, НПО «Экспериментальный завод», МК Сервис, Коелгамрамор, Объединение «Возрождение», ГранитИнвест и другие), так и новые экспоненты (Изитек, Кронос, Уральские камни, Алмир, Сибирский гранитный карьер, Камнетес и другие).

Помимо отечественных производителей на выставке будет представлена обширная экспозиция от компаний из Ирана и Китая.

В рамках выставки будут организованы межрегиональные конференции и семинары, посвящённые обсуждению вопросов теории и практики добычи природного камня, применению продукции из него при сооружении крупных инфраструктурных объектов городов России.

Зарегистрироваться и получить бесплатный электронный билет можно на сайте выставки Build Ural/WorldBuild Ural.