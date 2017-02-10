Профессионалы монтажа окон есть в России! - Утверждает Премия «Оконная компания года»

При выборе компании для установки окон, клиент закономерно надеется, что ему попадут профессионалы монтажа, и эти строительные работы будут выполнены правильно и соответствующим способом. Это важно, потому что с последствиями плохого монтажа конечному потребителю придётся бороться многие годы. По этой причине, установку светопрозрачных конструкций лучше доверить специалистам.

Настоящие профессионалы монтажа окон сегодня есть в России, невзирая на незрелость этого сегмента. И выявить ответственные компании по всем регионам РФ, продемонстрировать их работы в качестве образца конечному потребителю нацелена новая номинация в рамках Премии индустрии светопрозрачных конструкций «Оконная компания года» по версии tybet.ru – «Профессионалы монтажа».

Знание продуктов и современных методов монтажа – это норма

Доступные в настоящее время на рынке инновационные оконные системы должны быть установлены с использованием соответствующих материалов и в соответствии со строительными нормами и рекомендациями производителя. Для монтажа окон нужны адекватные знания и опыт. Последний можно приобрести только одним способом - путем работы с данными продуктами.

Монтажники, специализирующиеся на установке продукции конкретных поставщиков (авторизованные бригады), прекрасно знают лучшие способы их монтажа. Без проблем они обнаружат погрешности в результате нарушения процесса производства, неправильной транспортировки или хранения продукции.

Однако общая практика на рынке такова, что многие дилеры торгуют продуктами нескольких производителей и сотрудничающие с ними бригады каждый день де-факто вставляют другие окна. В такой ситуации очень трудно действительно знать все преимущества и недостатки продукта, а также оптимальные способы монтажа. В результате, они не в состоянии проконсультировать заказчиков относительно лучших решений для каждой отдельно взятой ситуации. Например, относительно использования другой технологии монтажа, пены или герметика.

Без хорошего монтажа окон инвестиции даже в самые дорогие, технологически передовые продукты, не дают гарантию, что они сохранят свои параметры и будут служить безупречно в течение многих лет. Таким образом, эта работа не должна быть возложена на случайных людей, а доверена только проверенным специалистам в данной области, рекомендованным производителем закупаемой продукции. Информацию о них предоставляет надежный продавец, её также можно найти на отраслевых веб-сайтах и в ​​каталогах известных фирм. С 2017 года их имена появятся на страницах Официального каталога Премии индустрии светопрозрачных конструкций.

Что отличает хорошего монтажника окон?

Выбор квалифицированного установщика имеет большое влияние на надлежащее выполнение монтажных услуг. Настоящий профессионал сочтёт своим долгом посоветовать оптимальный способ установки, а также выполнить работу быстро, эффективно и в соответствии с рекомендациями ГОСТ и производителя изделий. Такой человек может свободно читать чертежи, знает технические характеристики и в совершенстве освоил инструменты, используемые в процессе монтажа окон.

Компетентность специалиста зависит от опыта работы и оконченных курсов профессиональной подготовки. Последнее необходимо с точки зрения частого появления новых продуктов, новых технологий производства или изменений в законодательстве. Таким образом, опытный монтажник может, как правило, похвастаться достаточно большим количеством профессиональных сертификатов и рекомендаций довольных клиентов.

Этот образ идеального монтажника в России не так редко встречается, как многим может показаться. В основном это заслуга самих профессионалов, которые хотят тренироваться и развиваться, а также авторитетных производителей окон и комплектующих. Вторые хотят, чтобы их инновационные продукты были профессионально установлены, поэтому инвестируют в обучение.

Обучение премудростям монтажа окон является длительным процессом и не всегда успешно завершается. Очень многое здесь зависит не только от способностей «студента». Сегодня авторитетные производители окон и комплектующих проводят курсы в области установки, по окончании которых выдают именные сертификаты лишь только за участие в обучении. Часто такое обучение длится один день и сводится к теоретическому обсуждению технологий монтажа. С таким подходом, безусловно, невозможно научиться правильной установке окон.

Только практическое обучение на рабочем месте под руководством опытного специалиста ​​и в течение нескольких недель дает желаемые результаты. Опыта новый сотрудник набирается не за недели, а за годы работы. Проблема состоит ещё в том, что в России до сих пор нет, как таковой, профессии монтажник светопрозрачных конструкций. Этому нигде не учат, кроме практикующих оконных компаний.

Хорошему монтажнику сезонность не мешает

Одной из основных проблем компаний, работающих на рынке окон, является сезонность. Вот почему сегодня многие решаются расширить предложение, включая в ассортимент шкафы-купе, межкомнатные и входные двери, а также различные системы солнцезащиты. Так, чтобы зима была периодом, потраченным не впустую, продвинутая компания в это время старается тщательнее обучать сотрудников, чтобы не иметь проблем с установкой продуктов, которые есть у неё в продаже. Можно сказать, что на растущие потребности оконных компаний должна зародиться новая профессия – монтажник окон 21 века.

Чтобы внести свой вклад в позитивную тенденцию, наметившуюся на рынке СПК, организаторы Премии «Оконная компания года» инициировали новую номинацию в рамках второго сезона «ПРОФЕССИОНАЛЫ МОНТАЖА». Она нацелена повысить узнаваемость оконных компаний, которые ответственно подходят к этому вопросу, принимают меры по созданию системы профессиональной подготовки монтажников. Конкурс параллельно стимулирует общероссийскую образовательную кампанию, которая будет способствовать правильной установке окон и остекления фасадов, независимо от назначения и статуса зданий.

Правила конкурса, условия номинирования и форма подачи заявки представлены на официальном сайте Премии http://winawards.ru

Концепция Премии https://www.youtube.com/watch?v=ENAiCYAeWM4

Интро Премии https://www.youtube.com/watch?v=NP077psOxlw

Церемония https://www.youtube.com/watch?v=566eDr8gwB4