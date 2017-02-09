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Четверг, 09 Февраль 2017 11:24

Проекты профессиональных стандартов организаторов производства в области инженерных систем обсудят на секции конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»

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1 марта 2017 года, во второй день деловой программы конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», под председательством вице-президента НОПРИЗ и НОЭ, председателя Комитета по профессиональному образованию НОПРИЗ, президента АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Александра Гримитлина, пройдет общественное обсуждение ряда профессиональных стандартов организаторов производства в области инженерных систем.

В частности, планируется обсуждение профстандартов «Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке систем отопления, вентиляции кондиционирования воздуха и холодоснабжения зданий и сооружений», «Организатор производства работ по строительству сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения и канализации», «Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке санитарно-технических систем зданий и сооружений» и «Организатор производства работ по строительству тепловых сетей, котельных и малых теплоэнергоцентралей».

К участию в работе секции приглашены представители разработчиков нормативов доцент кафедры Кондиционирования воздуха Университета ИТМО Алексей Тимофеевский, руководитель ЗАО «Промэнерго» Олег Штейнмиллер, доцент кафедры ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» Андрей Стахов и генеральный директор ООО «ПКБ «Теплоэнергетика» Ефим Палей.

Экспертами дискуссии выступят директор по развитию системы профессиональных  стандартов ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Ирина Волошина, председатель Совета по профессиональным квалификациям в строительстве, Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Москве Александр Ишин и начальник управления профобразования Ассоциации «Национальное объединение строителей» Надежда Прокопьева.

Секция будет работать в зале фуршетов, павильона №8 (нижний уровень галереи). Начало регистрации участников начнется в 14 часов 15 минут.

С полной программой деловых мероприятий XII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» можно ознакомиться по ссылке http://energoeffekt21.ru/about/programma_tekuwego_etapa/, а стать участником - http://energoeffekt21.ru/slushateliam/usloviya_uchastiya_slushatelya/.

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Опубликовано в Новости индустрии
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