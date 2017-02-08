Опубликована программа конференции по продажам в деревянном домостроении!

21 февраля в КЦ «Петроконгресс» пройдет конференция «Эффективный маркетинг и продажи для предприятий в сфере деревянного домостроения».
Главный вопрос конференции: «Как получить максимальное число клиентов при наименьших затратах?»
Профессионалы отрасли расскажут о самых актуальных новинках в интернет-маркетинге, традиционном маркетинге, а также о методиках и тактиках ведения переговоров с целью максимального увеличения продаж в деревянном домостроении.
Из докладов вы узнаете:
Какие инструменты по привлечению посетителей из интернета реально работают.
От чего зависит конверсия сайтов, и какие методы использовать для ее увеличения.
Где искать, как нанимать, и как контролировать подрядчиков по услугам.
Как правильно работать с полученными заявками, чтобы доводить клиента до сделки.
Нестандартные способы, которые позволяют получать клиентов за копейки (в прямом смысле этого слова).
Это мероприятие, в первую очередь, будет полезно, если Вы:
Начинаете или планируете бизнес в сети;
Владелец бизнеса или менеджер;
Руководитель и специалист отдела сбыта, маркетинга, рекламы
На конференции вас ждет:
6 часов с лучшими специалистами рынка;
8 докладов с практическими кейсами, советами, рекомендациями и ответам на вопросы;
круглый стол с обсуждениями важных тем и ответами на вопросы;
подарки и бонусы от организаторов и партнеров.
Как попасть к нам на конференцию?
Регистрируйтесь по ссылке http://expodrevstroy.ru/participate/.
С программой можно ознакомиться на сайте http://expodrevstroy.ru/.
Не упустите возможность сохранить лидерство на рынке (или приблизиться к лидирующим конкурентам), улучшить навыки продвижения и узнать, чем живут и дышат ваши коллеги в России и за рубежом!