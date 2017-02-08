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Среда, 08 Февраль 2017 14:53

Опубликована программа конференции по продажам в деревянном домостроении!

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21 февраля в КЦ «Петроконгресс» пройдет конференция «Эффективный маркетинг и продажи для предприятий в сфере деревянного домостроения». 

 

Главный вопрос конференции:  «Как получить максимальное число клиентов при наименьших затратах?»

Профессионалы отрасли расскажут о самых актуальных новинках в интернет-маркетинге, традиционном маркетинге, а также о методиках и тактиках ведения переговоров с целью максимального увеличения продаж в деревянном домостроении.

Из докладов вы узнаете:

Какие инструменты по привлечению посетителей из интернета реально работают. 

От чего зависит конверсия сайтов, и какие методы использовать для ее увеличения. 

Где искать, как нанимать, и как контролировать подрядчиков по услугам. 

Как правильно работать с полученными заявками, чтобы доводить клиента до сделки.

Нестандартные способы, которые позволяют получать клиентов за копейки (в прямом смысле этого слова).

Это мероприятие, в первую очередь, будет полезно, если Вы:

Начинаете или планируете бизнес в сети;

Владелец бизнеса или менеджер;

Руководитель и специалист отдела сбыта, маркетинга, рекламы

На конференции вас ждет:

6 часов с лучшими специалистами рынка;

8 докладов с практическими кейсами, советами, рекомендациями и ответам на вопросы;

круглый стол с обсуждениями важных тем и ответами на вопросы;

подарки и бонусы от организаторов и партнеров.

Как попасть к нам на конференцию?

Регистрируйтесь по ссылке http://expodrevstroy.ru/participate/.  
С программой можно ознакомиться на сайте http://expodrevstroy.ru/.  

Не упустите возможность сохранить лидерство на рынке (или приблизиться к лидирующим конкурентам), улучшить навыки продвижения и узнать, чем живут и дышат ваши коллеги в России и за рубежом!

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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