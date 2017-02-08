Подведены итоги деятельности в сфере строительства и дорожного хозяйства Калужского региона за 2016 год

7 февраля в Калуге прошли ежегодные отчетные коллегии региональных министерств строительства и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, Управления архитектуры и градостроительства, Государственной жилищной инспекции, Инспекции государственного строительного надзора области и Управления административно-технического контроля области.

В мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, его заместитель Геннадий Новосельцев, председатель Законодательного Собрания региона Виктор Гриб, руководители профильных министерств и ведомств, подрядных организаций, предприятий малого и среднего бизнеса, специализирующихся в данных сферах, ветераны.

Анализируя итоги деятельности в сфере строительства за 2016 год, Анатолий Артамонов отметил, что регион выполнил планы по вводу жилья в эксплуатацию – сдано 737 тысяч квадратных метров. «Темпы строительства должны быть сохранены и в следующем году», - подчеркнул он.

Говоря о перспективах развития отрасли, Анатолий Артамонов отметил, что «есть текущие проекты, а есть прорывные. Строительство жилья всегда будет прорывным проектом. Его надо строить много и всегда. И подтягивать к нему строительство социальной инфраструктуры. Кроме этого, продолжать развивать систему ипотечного кредитования». По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 2016 году на территории региона выдано более шести тысяч ипотечных кредитов на сумму 10 миллиардов 300 миллионов рублей.

Среди проектов, которые планируется реализовать в 2017 году в дорожной сфере, губернатор назвал завершение строительства автомобильной трассы «Южный обход» с мостом через реку Оку. «В перспективе, когда будет построен отрезок Анненки-Петрово, полная протяженность калужской кольцевой дороги составит 88 километров. Это та территория, которую мы даем для будущего развития Калуги. Для сравнения, длина Московской кольцевой автодороги - 109 километров», - пояснил Анатолий Артамонов.

В настоящее время готовится документация на строительство в областном центре Дворца спорта. «Стройка будет идти в жестких сроках - 18 месяцев. Объем финансирования составит 4,6 млрд. рублей», - сказал губернатор.

Начинается проектирование кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. Объем финансирования строительства - 5 млрд. рублей.

Продолжится развитие инфраструктурных проектов на территории ОЭЗ «Калуга». Общий объем финансирования - 4 млрд. рублей.

Профильным министерствам глава региона дал поручение приступить к проектированию четвертого моста через Оку в Калуге (район улицы Степана Разина). «Все проектные работы должны идти с использованием самых современных методов, необходимо тесно сотрудничать с научными институтами», - сказал он.

«Учитывая масштаб задач, нам крайне важно наладить на территории региона производство материалов как для строительной, так и дорожной отрасли. Всем кто захочет работать в этом направлении, мы будем помогать», - подчеркнул Анатолий Артамонов.

По словам главы региона, в 2017 году продолжится газификация региона, получит дальнейшее развитие система водоснабжения.

В завершение Анатолий Артамонов отметил: «Не за горами 650 - летие Калуги. Для города делается очень много: строятся дороги, возводятся объекты социально-культурного значения, но и городу придется сделать много самостоятельно. Нужно сделать Калугу одним из самых красивых городов», - резюмировал губернатор.

В этот же день в рамках мероприятия глава региона посетил выставку строительных и дорожных организаций региона, в которой принял участие, в том числе, Издательский дом «Строительная Орбита» со своими партнерами.