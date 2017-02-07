В 10 регионах страны уже расселено более 90% аварийного жилого фонда, ещё в шести субъектах Российской Федерации реализация программы полностью завершена. Об этом 7 февраля сообщил журналистам Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень во время рабочей поездки в Белгородскую область.

Рязанская, Тюменская, Орловская, Тамбовская, Магаданская и Ростовская области, Ханты-Мансийский АО, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан и Хабаровский край расселили более 90% аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Как уточнил Министр, до завершения программы расселения аварийного жилья осталось меньше года. За это время предстоит расселить еще порядка 208,3 тыс. человек, проживающих в 3,26 млн кв. м аварийного жилищного фонда.

Программа 2014-2017 гг. уже выполнена на 70%, и лишь несколько регионов не справляются с поставленной задачей: целевой показатель 2016 года менее, чем на 30% выполнен в Тверской, Тульской, Архангельской и Саратовской областях. Худшие результаты реализации программы показали Амурская, Ивановская области и Республика Тыва - эти субъекты не завершили план расселения аварийного жилья 2015 года.

«Мы существенно ужесточили контроль за выполнением программы и ввели мониторинг рисков. Каждый «проблемный» регион готовит план реализации задачи по расселению аварийного жилья к 1 сентября 2017 года. Благодаря такому подходу за 2016 год улучшилась ситуация в республиках Коми, Дагестан, Забайкальском крае", - подчеркнул министр.

Благодаря системе многоступенчатого контроля качества строящихся домов, в результате 93,2% домов не вызвали никаких нареканий у собственников.

Если дом признан аварийным до 1 января 2012 года, на нем должна быть размещена табличка с информацией о сроках расселения, ответственном лице и адресе нового дома, если контракт уже заключен и начата стройка, чтобы гражданин мог лично проверить, как строится его будущий дом.