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Понедельник, 06 Февраль 2017 12:14

Вступил в силу новый свод правил в сфере строительства высотных зданий

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Разработанный подведомственным Минстрою России ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФЦС) свод правил в сфере строительства высотных зданий 4 февраля вступил в силу. Новые требования к проектированию высоток позволят снизить вероятность проектных ошибок и обеспечат практическое выполнение требований "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений".

Новый свод правил "Инженерные системы высотных зданий" распространяется на проектирование инженерных систем вновь строящихся и реконструируемых общественных зданий высотой более 55 м и жилых зданий высотой более 75 м. Документом установлены правила проектирования инженерных систем высотных зданий, которые позволят обеспечить комплексную безопасность зданий, повысить их энергоэффективность и сократить расход невозобновляемых ресурсов при строительстве и эксплуатации.

Ранее, в конце 2016 года, Минстроем России утвержден свод правил "Здания и комплексы высотные. Правила проектирования". Этим документом установлены правила проектирования высотных зданий, включая требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, инженерным системам, энергоэффективности, соблюдению санитарно-гигиенических условий, мероприятиям по комплексной безопасности высотных зданий и комплексов и др.

До принятия новых сводов правил для того, чтобы построить объект выше 100 метров, приходилось разрабатывать и согласовывать специальные технические условия (СТУ), что тормозило развитие высотного строительства.

На 2017 год Минстроем России запланирована разработка свода правил «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности».     Комплексное применение проектировщиками трех сводов правил в области высотного строительства позволит качественно проектировать высотные здания, не прибегая к специальным техническим условиям, что существенно отразится на стоимости и сроках проектирования высоток.

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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