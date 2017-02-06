7–10 февраля 2017 г. состоится главное событие на рынке оборудования для отопления и водоснабжения – Aquatherm Moscow

Aquatherm Moscow – самая крупная в России выставка оборудования для отопления, водоснабжения, бассейнов и бань. Aquatherm Moscow – это главная площадка для встречи производителей и закупщиков, изучения инновационных решений в проектировании и строительстве, обзора новинок оборудования, расширения географии бизнеса и сети деловых контактов в преддверии строительного сезона.

Свою продукцию на Aquatherm Moscow 2017 представят более 700 отечественных и зарубежных производителей и поставщиков следующих групп оборудования:

 Отопительное оборудование

 Оборудование для водоснабжения

 Трубы. Фитинги. Арматура

 Бассейны и оборудование для бассейнов и бань

 Приборы контроля, измерения и регулирования. Системы автоматизации

 Оборудование для вентиляции и кондиционирования

 Услуги по проектированию и монтажу систем отопления, водоснабжения и климатического контроля

В 2017 более 200 компаний впервые продемонстрируют свое оборудование и продукцию на выставке.

На четыре дня МВЦ «Крокус Экспо» станет главной площадкой отрасли, где будут определены тенденции развития на ближайший год, представлены новинки оборудования, новые участники рынка и стратегии развития ключевых игроков.

Специалисты более чем из 70 регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья смогут выбрать оптимальное для своих проектов оборудование и найти решения для бизнеса на стендах поставщиков из 30 стран мира: Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея, Нидерланд, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, России, Саудовской Аравии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенных Штатов Америки, Тайваня, Турции, Узбекистана, Украины, Франции и Чешской республики. Получить билет

Новинки сезона Aquatherm Moscow представят ведущие российские и иностранные игроки рынка, включая компании: Baxi, Bugatti, Caleo, Comisa, Danfoss, De Dietrich, Dizayn, Espa, Fondital, FV-Plast, Giacomini Spa, Heisskraft, Herz Armaturen, Honeywell, Kalde, Kiturami, KSB, Navien, Pahlen, Polykraft, Sit, Valtec, Vernet, Vesbo, Viega, Unipump, WAVIN Ekoplastik, Wirbel, Xylem, ZOTA, Авангард, Акваполис, Альтерпласт, ВИРКЭН-Рус, Дюйм, Интерма, Кельвион Машимпекс, К-Флекс, Литокол, Майбес Рус, Маркопул, Московская Тепловая Компания, ОНЛИ, Группа Полимертепло, Поликарп, Рифар, РОЛС, Русклимат, Сантим, Сан-Хаус, СФА Рус, ТВЭЛ, Терем, Tопол-Эко, ЭВАН, Эго Инжиниринг и многие другие.

Национальные павильоны Германии, Испании, Италии, Китая и Турции, известных своими разработками, опытом и традициями в производстве оборудования для отопления, водоснабжения и сантехники и интересом к российскому рынку, в 2017 году снова будут представлены при поддержке своих государственных органов и торгово-промышленных организаций.

Внушительная экспозиция итальянских компаний позволит посетителям оценить разнообразие дизайнерских и инженерных сантехнических решений. Организаторы: Reed Exhibitions Russia Россия, 125009, Москва, ул. Б. Никитская, 24/1, стр.5 T.: +7 (495) 937 6861, F: +7 (495) 937 6862 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ITE Group LLC Россия, 107140, Москва, Верхняя Красносельская ул., 3, стр. 2 T.: +7 (499) 750 0828, F: +7 (499) 750-08-30 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

129 участников китайского павильона (зал 15), треть из которых впервые выступают на российском рынке, позволят специалистам выбрать наиболее выгодные решения в каждом из секторов ОВК.

Участники специализированного раздела «World of Water & Spa» (зал 14) запланировали презентации новинок полного спектра оборудования – от насосов, фильтров и систем очистки воды до покрывных материалов, бассейновых павильонов и банного оборудования. Традиционно значительную часть экспозиции раздела представляют немецкие производители, члены специализированной Германской ассоциации плавательных бассейнов и оздоровления (BSW).

Участники 2017 | Каталог продукции | Новые экспоненты | Разделы выставки | World of Water & Spa

Деловая программа: ОВК через призму энергоэффективности

Индустрия отопления и водоснабжения стремительно меняется в соответствии с потребностями заказчиков в качестве, эффективности, экономической целесообразности и удобства в эксплуатации. Деловая программа Aquatherm Moscow предоставляет специалистам возможность для диалога, становясь с каждым годом всё более насыщенной. В наступившем 2017 году, объявленном в России Годом экологии, на выставке состоятся 6 мероприятий, основные темы которых будут продиктованы необходимостью сокращения денежных и ресурсных расходов.

В фокусе трехдневной программы выставки – разработки для повышения эффективности систем ОВК, изменения в законодательстве, направленные на совершенствование требований к строительным и инженерным проектам, а также новинки в оборудовании для водной рекреации.

7 февраля в рамках деловой программы состоится презентация проекта ТермоКонВент2017 (конференц-зал 1), нового форума участников климатического рынка. Презентация послужит началом серии встреч профессионалов ОВК, которые пройдут в 5 городах России.

8 февраля параллельно будут проходить две конференции. Конференция «Энергоэффективность и безопасность систем теплоснабжения и водоснабжения» (конференц-зал 5, при поддержке ИЦ «Аква-Терм») будет посвящена способам и оборудованию для контроля, управления и оптимизации энергозатрат в бытовых и промышленных системах ОВК.

Участники конференцим «Перспективы развития строительной отрасли. Нормативная база. Инженерное оборудование. Эксплуатация» (конференц-зал 2, при поддержке НП «АВОК») ознакомятся с эффективным оборудованием для водоснабжения, актуальными стандартам и требованиями к системам ОВК, а также состоянием и перспективами развития отрасли.

9 февраля деловая программа продолжится тремя мероприятиями. Конференция «Экономическая эффективность и технические аспекты построения мощных каскадных схем на основе настенных котлов» (конференц-зал 6, при поддержке журнала «С.О.К.») объединит специалистов, заинтересованных в повышении надежности, гибкости, энергоэффективности и экономичности систем теплоснабжения с помощью полупромышленных каскадных схем на основе традиционных и конденсационных настенных котлов.

Симпозиум «Эффективные системы отопления и горячего водоснабжения в бытовом секторе с применением возобновляемых источников энергии» (конференц-зал 1, при поддержке BDH) во второй раз станет площадкой для презентации энергоэффективных технологий от ведущих немецких производителей.

Участники конференции «Бассейны сегодня» (конференц-зал 2, при поддержке журнала «Банбас» и www.banbas.ru) обсудят итоги прошедшего года и технические подходы к

проектированию и отделке бассейнов, а также очистки воды. В рамках конференции состоится награждение победителей конкурса «Бассейн года 2016».

В ходе деловой программы Aquatherm Moscow специалисты смогут посетить семинары компаний Pahlén, Chemoform, Oventrop и Ariston Thermo, где участники выставки представят новинки в своих линейках. Деловая программа

Место проведения – Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3, залы 13, 14, 15.

До встречи 7–10 февраля 2017!

Aquatherm Moscow – крупнейшее в России, СНГ и Восточной Европе мероприятие* в индустрии бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования и оборудования для бассейнов, саун и спа. Выставки Aquatherm в России являются частью портфеля ведущих международных B2B выставок оборудования для отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, представленных в 12 странах мира – от Австрии до ЮАР. Aquatherm Moscow – крупнейшая выставка по количеству участников, посетителей и выставочной площади в портфолио бренда с более чем 40-летней историей.

Об организаторах

Reed Exhibitions Russia – подразделение всемирного выставочного организатора Reed Exhibitions. Ежегодно более 500 выставок, организованных подразделениями Reed Exhibitions в 43 индустриях, проходят в 30 странах и объединяют свыше 7 млн участников. Более 3700 сотрудников в 40 офисах работают по всему миру. Уникальная сеть офисов международных продаж обеспечивает поддержку экспонентов на экспортных рынках. Reed Exhibitions – часть RELX Group plc – ведущего поставщика информации для профессиональных сообществ в самых разных индустриях.

Группа компаний ITE - международный организатор отраслевых выставок и конференций, занимающий седьмое место в мире и первое в России среди выставочных организаторов. Компания динамично развивается, и за 20 лет работы созданы более 30 офисов в 17 странах. Сегодня портфель ITE включает в себя более 240 мероприятий, которые ежегодно занимают более 685 000 кв.м. выставочной площади. Более 1000 профессионалов выставочного рынка работают в офисах ITE по всему миру. В России офисы ITE работают в пяти городах (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск), ежегодно проводится более 100 мероприятий.

*По количеству участников, посетителей и выставочной площади.