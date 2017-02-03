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Пятница, 03 Февраль 2017 19:46

Подмосковный опыт благоустройства и формирования комфортной городской среды будет применен в других регионах России – МинЖКХ

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин принял участие в заседании отраслевых групп по вопросам реализации приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», прошедшем сегодня в Воронеже под председательством Андрея Чибиса, заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Особое внимание на заседании было уделено вопросу отсутствия в законодательстве единых стандартов, соответствующих потребностям современного жителя при организации городского пространства.

«Отсутствие системности в подходе к благоустройству и социальный запрос на качественную городскую среду диктуют нам требования к разработке и внедрению соответствующих норм, - сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. - В Московской области в течение последних трех лет идет очень активная работа по формированию комфортной среды и стандартизации элементов благоустройства. У нас сформирован перечень обязательных элементов благоустройства в рамках закона «О благоустройстве в Московской области», а также разработаны и применяются разные системы финансирования проектов, осуществляется закупка техники Правительством области в помощь муниципалитетам, созданы муниципальные учреждения для эксплуатации благоустроенных территорий. Ежегодно мы благоустраиваем более 1500 новых дворовых территорий по 6 обязательным элементам – это действительно тот прорыв, который реализовала Московская область за 2 года с момента принятия закона».

Помимо анализа и стандартизации лучших практик благоустройства, ключевым элементом в формировании комфортной городской среды является вовлечение общественности. Евгений Хромушин выступил с докладом по теме «Организация благоустройства на территории Московской области».

«В Московской области введен в действие механизм привлечения общественности к формированию программы благоустройства дворовых территорий, утверждению адресных перечней дворов и составу работ. В частности, функционирует народный интернет-портал «Меняем дворы Подмосковья» (меняемдворы.рф), на котором каждый житель Подмосковья может получить информацию о программе комплексного благоустройства, ознакомиться с обязательными элементами благоустройства и сформировать заявку на участие в изменении своего двора», - сообщил министр ЖКХ Евгений Хромушин.

На совещании были заслушаны отчеты представителей регионов Центрального федерального округа о первых шагах реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", где был рассмотрен опыт Московской области по системной работе благоустройства дворов и парковых зон, в том числе в части создания комфортной инфраструктуры у вновь строящихся объектов, привлечения собственников к благоустройству дворов и софинансированию ремонта в подъездах.

 

 

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Опубликовано в Новости индустрии
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