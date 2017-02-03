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Пятница, 03 Февраль 2017 14:15

Министерство экономического развития поддержало конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»

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В Оргкомитет XII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» поступило подтверждение о поддержке форума Министерством экономического развития Российской Федерации.

В приветствии Директор Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности  Минэкономразвития РФ Ярослава Мандрона говорится: «В решении ряда задач в области энергосбережения и повышения энергоэффективности большую роль играют мероприятия, подобные конгрессу «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». Желаю всем участникам форума актуальных тем для дискуссий, конструктивных решений и перспективной работы».

С полным текстом приветствия можно ознакомиться на сайте конгресса по ссылке: http://energoeffekt21.ru/about/ofitcialnye_privetsviia/mandron_yaroslav_vladimirovich/.

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Опубликовано в Новости индустрии
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