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Пятница, 03 Февраль 2017 14:03

Представители компании «профайн РУС» получили сертификаты GREEN ZOOM

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Эксперты «профайн РУС» получили официальное подтверждение статуса ассоциированных специалистов российской системы повышения энергоэффективности GREEN ZOOM.

 

В конце прошлого года Александр Артюшин, руководитель отдела строительного консалтинга ЗАО «профайн РУС», и Александр Бадьин, руководитель филиала «профайн РУС» в Санкт-Петербурге, прошли обучение по стандарту энергоэффективности и экологичности в сфере строительства GREEN ZOOM. В конце января состоялось вручение свидетельств, обладатели которых получили право на проведение работ по сертификации зданий и сооружений в системе GREEN ZOOM, продвижение опыта и идей стандарта на российском рынке устойчивого развития.

 

Всего за прошедший год в школе GREEN ZOOM прошли обучение 209 представителей строительной и архитектурной отраслей со всей страны. Каждый слушатель курса, получивший свидетельство ассоциированного специалиста, успешно сдал экзамен и подтвердил свои познания в области энергоэффективности и экологичности.

 

Система GREEN ZOOM – это стандарт энергоэффективности объектов недвижимости, разработанный членами Российской гильдии управляющих и девелоперов. Стандарт основан на рекомендациях американской системы сертификации LEED и британского рейтинга BREEAM в сфере экостроительства. Авторы сертификата GREEN ZOOM изучили успешный мировой опыт и адаптировали его к особенностям российского рынка, получив первую систему снижения энергоемкости, реально применимую в условиях нашей страны.

 

«Более 12 лет назад компания «профайн РУС» внедрила экологически чистое производство оконных и дверных профилей из ПВХ и предлагает продукцию, которая экологически безопасна на всех этапах своего жизненного цикла, что полностью соответствует критериям оценки объектов строительства, разработанных системой GREEN ZOOM, - отмечает Александр Артюшин, руководитель отдела строительного консалтинга ЗАО «профайн РУС». – Полученные знания помогают развивать сотрудничество с бизнес-сообществом, ориентированным на «зеленое» строительство, а также с частными застройщиками».

 

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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