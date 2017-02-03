В Московской области повышают грамотность населения в сфере ЖКХ

За январь 2017 года «Дни открытых дверей» московского областного единого информационного расчетного центра проведены уже в 6 муниципальных образованиях. Они прошли в Наро-Фоминске, Одинцово, Звенигороде, Ивантеевке, Котельниках и Серпухове. Эти мероприятия позволяют повышать грамотность жителей в вопросах расчетов за коммунальные услуги, а также учитывать их пожелания по улучшению обслуживания МосОблЕИРЦ.

В феврале «Дни открытых дверей» планируется провести в Воскресенском, Истринском, Рузском районах, а также городских округах Егорьевск и Фрязино. С графиком и контактной информацией можно ознакомиться на сайте МосОблЕИРЦ.

В «Днях открытых дверей» принимают участие руководство и специалисты МосОблЕИРЦ, представители Министерства ЖКХ Московской области, местных администраций, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, а также ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. В ходе мероприятий рассказывают о новом формате единого платежного документа, об услугах, которые можно получить в любом офисе обслуживания клиентов, проводят мастер-классы по работе с интернет-сервисами МосОблЕИРЦ. Участники могут задать интересующие вопросы, а также найти решение своих конкретных проблем в части начисления платежей, передачи показаний приборов учета, и т.д.

«С целью улучшения качества обслуживания абонентов во всех муниципальных образованиях, в которых уже работает областной единый информационно-расчетный центр, создаются Штабы по рассмотрению проблемных вопросов МосОблЕИРЦ. Координирует эту работу областной штаб, созданный в Министерстве ЖКХ. Важнейшими шагами в этом направлении стало также принятие Стандарта обслуживания клиентов МосОблЕИРЦ, а также внедрение новой, упрощенной формы единого платежного документа», - отметил Дмитрий Пестов.