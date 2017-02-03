Вы находитесь здесь:Главная»Новости»Новости индустрии»В Московской области повышают грамотность населения в сфере ЖКХ
Пятница, 03 Февраль 2017 13:58

В Московской области повышают грамотность населения в сфере ЖКХ

03.02.2017

За январь 2017 года «Дни открытых дверей» московского областного единого информационного расчетного центра проведены уже в 6 муниципальных образованиях.  Они прошли в Наро-Фоминске, Одинцово, Звенигороде, Ивантеевке, Котельниках и Серпухове. Эти мероприятия позволяют повышать грамотность жителей в вопросах расчетов за коммунальные услуги, а также учитывать их пожелания по улучшению обслуживания МосОблЕИРЦ.

В феврале «Дни открытых дверей» планируется провести в Воскресенском, Истринском, Рузском районах, а также городских округах Егорьевск и Фрязино. С графиком и контактной информацией можно ознакомиться на сайте МосОблЕИРЦ.

В «Днях открытых дверей» принимают участие руководство и специалисты  МосОблЕИРЦ, представители Министерства ЖКХ Московской области, местных администраций, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, а также ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. В ходе мероприятий рассказывают о новом формате единого платежного документа, об услугах, которые можно получить в любом офисе обслуживания клиентов, проводят мастер-классы по работе с интернет-сервисами МосОблЕИРЦ. Участники могут задать интересующие вопросы, а также найти решение своих конкретных проблем в части начисления платежей, передачи показаний приборов учета, и т.д.

«С целью улучшения качества обслуживания абонентов во всех муниципальных образованиях, в которых уже работает областной единый информационно-расчетный центр, создаются Штабы по рассмотрению проблемных вопросов МосОблЕИРЦ. Координирует эту работу областной штаб, созданный в Министерстве ЖКХ. Важнейшими шагами в этом направлении стало также принятие Стандарта обслуживания клиентов МосОблЕИРЦ, а также внедрение новой, упрощенной формы единого платежного документа», - отметил Дмитрий Пестов.

 

Прочитано 5 раз
Опубликовано в Новости индустрии
Теги

Последнее от

Похожие материалы (по тегу)

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
 

Видеоматериалы

Бизнес

Рубрики

 

 

 

все о ЖКХ

№ 3/2016

784c8973be341bbd1d6481617b4ddae9 XL

 

Дорожное строительство

 № 2/2016

Cover DOR STROY2-2014 1

КАТАЛОГ Выставки-презентации

 

Вакансии

Партнеры

at17 179х179 stroitelnay-orbita

expodrevstroy-179-179-2017

179х179 GKH

Logo 179 179

crk

Wb Spb 17 179x179 vis

BU17 179x179 bilet

179-179navystavke

usticom

 

Реклама

slide 3

250x250

Картинка баннер Веспер

Баннер для ИД Строительная Орбита 2

essan

banner-kls

 

 

 

 

  

 

Ближайшие выставки

04.02.2017

РЕМОНТ ЭКСПО

подробно

07.02.2017

Aquatherm Moscow 2017

подробно

16.02.2017

Выставка «Мир недвижимости. Ипотечная ярмарка. Современный дом»

подробно

20.02.2017

Techtextil Russia 2017

подробно

21.02.2017

Конференция «Эффективный маркетинг и продажи для предприятий в сфере деревянного домостроения»

подробно

28.02.2017

YugBuild/WorldBuild

подробно

28.02.2017

10-я международная специализированная выставка «КОМПОЗИТ-ЭКСПО»

подробно

28.02.2017

9-я международная специализированная выставка «ПОЛИУРЕТАНЭКС»

подробно

28.02.2017

Форум «Современный Город- 2017»

подробно

28.02.2017

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»

подробно
Посмотреть все события

Форма входа

Подписка

 

 

facebook-Logo

 

Посещение

 