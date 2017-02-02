В Московской области в 2017 году планируется модернизировать системы водоотведения в четырех муниципальных образованиях

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, в рамках реализации госпрограммы Подмосковья «Развитие ЖКХ на 2014-2018 годы» в 2017 году запланирована комплексная модернизация систем водоотведения на территории Волоколамского муниципального района, а также городских округов Подольск, Фрязино и Королев.

В частности, в Волоколамске планируется построить две новых канализационно-насосные станции с установкой канализационных коллекторов. В городском поселении Львовском (входит в городской округ Подольск) будет реконструирована существующая КНС. Также запланирован капитальный ремонт КНС во Фрязино.

Кроме того, будет продолжены работы по капитальному ремонту канализационно-насосной станции «Соколовская», которая обслуживает г.о. Королев и несколько населенных пунктов Щелковского района – в общей сложности это более 220 тысяч жителей. Оборудование данной станции, введенной в эксплуатацию в 1967 году, в настоящее время значительно изношено. Это стало причиной технологических нарушений, спровоцированных большими объемами хозяйственных и ливневых сбросов. От жителей близлежащих домов неоднократно поступали жалобы на неприятный запах, исходящий от канализационно-насосной станции.

В 2015 году объект был передан в управление МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал», что позволило начать программу капитального ремонта объекта. Ремонт стартовал в декабре 2016 года и, по планам, продлится до конца 2018 года.