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Четверг, 02 Февраль 2017 12:40

Около 200 объектов водоподготовки по программе «Чистая вода» будет введено в эксплуатацию за два года в Подмосковье - Евгений Хромушин

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В своем ежегодном обращении к жителям региона «Наше Подмосковье. Лидерство – это реальность» А.Ю. Воробьев обратил особое внимание на проблему централизованного снабжения жителей Подмосковья чистой питьевой водой, сообщив, что «Чистая вода» является «одним из приоритетных проектов в области, перед которой стоит задача обеспечить жителям Подмосковья максимально комфортные условия проживания, и в первую очередь это касается обеспеченности доброкачественной питьевой водой». Руководитель области указал, что «необходимо строить современные очистные сооружения для того, чтобы воду можно было пить из крана и, соответственно, пользоваться водой вообще везде, в многоквартирных домах».

В связи с этим, в Московской области в 2017-2018 годы запланирован ввод в эксплуатацию порядка 200 объектов водоподготовки в рамках программы «Чистая вола». «В ближайшие два года мы будем вводить в строй по 100 станций водоподготовки в год, - заявил Евгений Хромушин, министр ЖКХ Московской области. Это и станции обезжелезивания, и водоподготовки, и очистки воды, соответственно темп работы по реализации этого проекта увеличится практически в 3 раза».

В этом году, в частности, строительство и модернизацию 22 объектов водоподготовки планируется реализовать с участием бюджета Московской области по государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы в г.о. Волоколамск, г.о. Кашира, Клинском м.р., Лотошинском м.р., Можайском м.р., Пушкинском м.р., г.о. Рошаль, Сергиево-Посадском и Щелковском м.р.; 45 объектов - за счёт средств бюджета муниципальных образований; 25 объектов - за счёт внебюджетных источников; 5 объектов - за счёт бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников. Вопрос по выделению средств из бюджета Московской области ещё по 32 объектам водоснабжения будет рассмотрен при следующей корректировке Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

По итогам 2016 года введен в строй 41 объект водоподготовки, а из «красной зоны» вышли четыре района Подмосковья: Талдомский, Наро-Фоминский, Можайский и Рузский.

«Сегодня для успешной реализации программы «Чистая вода» Министерство ЖКХ координирует работу профильного scrum-проекта и проводит рабочие встречи с представителями муниципальных образований по решению возникающих вопросов», сообщил Евгений Хромушин. Вчера мы провели совещание с руководством тех муниципальных образований, которые в недостаточной мере проработали вопросы по реализации программы «Чистая вода». По большинству муниципальных образований вопросы сняты, дорожные карты готовы и нам остается лишь перейти непосредственно к реализации проектов. Основной приоритет на 2017 год – вывести из «красной зоны» г.о. Орехово-Зуево и Рошаль», - добавил министр ЖКХ.

Напомним, в рамках губернаторской программы «Чистая вода» Правительство Московской области в 2017 году планирует построить и модернизировать не менее 100 объектов водоснабжения, и увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения в целом по Московской области до 93% на конец 2017 года. К 2018 году в Подмосковье должно остаться не более 400 тыс. жителей в самых маленьких поселениях, не имеющих по объективным причинам доступа к централизованному водоснабжению.

 

 
Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

 

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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