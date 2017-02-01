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Среда, 01 Февраль 2017 14:43

Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживает Конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»

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XII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» заручился официальной поддержкой Российского союза промышленников и предпринимателей Российской Федерации.

В своем приветственном обращении президент РСПП Александр Шохин обратил внимание на тот факт, что «Цель проведения конгресса – привлечение внимания к существующим проблемам на этапе проектирования, строительства и эксплуатации жилья и подготовка предложений по повышению энергоэффективности и снижению энерго- и ресурсопотребления в сегменте инженерных систем и конструкций зданий и сооружений, совершенствованию нормативно-технической базы, внедрению и применению на практике новых энергоэффективных технологий и материалов».

Полный текст приветствия доступен по ссылке http://energoeffekt21.ru/about/ofitcialnye_privetsviia/shohin_aleksandr_nikolaevich/.

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 28 февраля и 1 марта 2017 года в ВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Постоянными медиа-партнерами форума являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата». Генеральный Интернет-партнер XII Международного конгресса – портал «TOP-Climat».

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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