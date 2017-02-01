2 февраля 2017 г. в Минпромторге России состоится закрытое совещание по вопросам взаимодействия с Российским Экспортным Центром

Одним из важных вопросов повестки заседания станет рассмотрение возможностей отрасли строительных материалов.



Согласно информации источника ( Ассоциация " Союз производителей сухих строительных смесей")

среди рассматриваемой повестки есть следующие вопросы :

1. Экспортируемые виды строительных материалов, их объем, доля от производства, какие из них классифицируются как "инновационные" для иностранных рынков;

2. Предприятия-экспортеры и результаты их поддержки;

3. Проблемы транспортировки, её стоимость и влияние этих показателей на стоимость экспортного продукта и др.



Напомним, что по приблизительным подсчётам в 2016 году российская отрасль производства сухих строительных смесей выпустила порядка 9 160 млн. тонн продукции, из которых около 178 000 тонн отправилось на экспорт.

Если говорить о компаниях - производителях, то лишь 5 компаний ( по оценке Ассоциации "Союз производителей сухих строительных смесей") готовы и могут реализовать свой экспортный потенциал на иностранные рынки. Опять же, хотелось бы отметить , что данные компании отвечают "Евронормам" практически по всей линейке видов продукции от черновой до финишной отделки всех видов помещений, включая специальные инфраструктурные сооружения. Ещё одним важным условием прохождения продукции на Европейские рынки является высокая стоимость сертификации. В целом, потребность в экспорте отечественных сухих смесей пока не носит стратегического характера для отрасли, хотя и имеет высокий потенциал.



По альтернативным данным экспортных аналитиков, на данный момент основным направлением, в котором экспортирующие компании России осуществляют поставки, являются страны Европы. По результатам 2015 года в Европу пришлось 48% от общего объема зарубежных товарных поставок. Для сравнения: в страны СНГ приходится 13% от общероссийского экспорта, в том числе в страны ЕАЭС - только 8%.

Из других рынков дальнего зарубежья наиболее значимым является экспортное сотрудничество компаний России с партнерами из Китая (свыше 8% всего экспорта по итогам 2015 года), а также Турции. По итогам 2015 года турецкий рынок поглотил 5,6% всей экспортированной из России продукции.

В то же время с экономикой № 1 в мире – американской – страна практически не сотрудничает. Дело в том, что Россия экспортирует в США всего 2% от общего объема идущей на внешние рынки продукции.



На данный момент Минпромторг РФ разрабатывает программы поддержки экспортного потенциала отечественных материалов, включая субсидирование затрат на выставочную деятельность за границами Российской Федерации.



Источник : Пресс-служба Ассоциации "CПССС".