Минстрой России предупреждает о мошенничестве при получении жилищных сертификатов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направило в субъекты письмо о новой схеме мошенничества с государственными жилищными сертификатами. В качестве жертв преступники выбрали граждан, стоящих в очереди на получение сертификатов по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище», об этом сообщила замглавы Минстроя России Елена Сиэрра.

«Часть очередников Магаданской области получили письма, в которых сообщалось, что для получения государственного жилищного сертификата необходимо перевести денежные средства на указанный расчетный счет. Здесь на лицо мошенническая схема, ведь для получения ГЖС гражданам не нужно переводить никакие средства на чужие счета», - пояснила заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Елена Сиэрра, курирующая деятельность Департамента финансов ведомства.

Елена Сиэрра сообщила, что министерство уже направило официальный запрос в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет для расследования данных фактов. Также ведомство разослало информационное письмо во все регионы с просьбой проинформировать очередников о подобных схемах обмана.

Напомним, что бланки ГЖС на 2017 год были уже высланы в субъекты федеральным казённым учреждением «Объединенная дирекция по реализации Федеральных инвестиционных программ» Минстроя России. В соответствующих органах исполнительной власти они будут заполнены, и граждане получат на руки именные сертификаты.

В этом году планируется выдать 5 746 ГЖС на общую сумму в 11,21 млрд рублей. Средства будут распределены по всем регионам между военнослужащими, гражданами, проживающими на территории закрытых административно-территориальных образований, участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, вынужденными переселенцам и выезжающими из районов Крайнего Севера.