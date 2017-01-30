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Понедельник, 30 Январь 2017 16:04

В Московской области сформирован реестр квалифицированных подрядчиков в сфере капремонта МКД

30.01.2017

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области, опубликован первый областной реестр компаний-подрядчиков, положительно зарекомендовавших себя при проведении работ по капремонту. В реестр вошли 185 подрядчиков.

Реестр сформирован в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615. Важно, что подрядчики, не включенные в реестр, не смогут претендовать на участие в работах – это позволит отсеять недобросовестные организации.

«Реестр будет регулярно дополняться и обновляться – новые организации будут включаться в список по итогам отбора, проводимого специальной конкурсной комиссией. В состав комиссии, организованной Министерством ЖКХ, включены представители Фонда капитального ремонта, Госжилинспекции, Ассоциации Председателей Советов многоквартирных домов, Главного управления культурного наследия, Комитета по конкурентной политике Московской области» - отметил Дмитрий Пестов.

Компании включаются в реестр на трехлетний срок, после чего им необходимо повторно проходить квалификацию.

Перечень подрядчиков находится в открытом доступе на сайте Министерства ЖКХ Московской области (раздел «Документы/Капитальный ремонт МКД»). Помимо контактных сведений, в реестре указывается вид работ, на проведение которых может претендовать компания (к примеру, оценка технического состояния МКД, осуществление строительного контроля, ремонт лифтового оборудования и т.д.)

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Опубликовано в Новости индустрии
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