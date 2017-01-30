Недобросовестные управляющие компании будут исключаться из Хартии, затем лишаться лицензии – МинЖКХ

«Недобросовестные управляющие организации будут исключаться из Хартии о сотрудничестве Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области и управляющих организаций с органами муниципальной власти Московской области и их взаимодействии с органами исполнительной власти Московской области (далее - Хартия) в связи с невыполнением принятых на себя обязательств по выполнению стандартов, совместно утвержденных сторонами, - сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. Основанием для исключения из Хартии будет служить низкий рейтинг управляющей организации, отсутствие материально-технической базы, большая просроченная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, невыполнение предписаний Госжилинспекции. Мы считаем, что эти требования следует включить в условия выдачи лицензии». Напомним, что цель Хартии – обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов собственников помещений многоквартирных домов. Она устанавливает типовой договор управления МКД, предельный размер платы за содержание жилых помещений, перечень работ по предоставлению услуг по управлению МКД и многое другое.

«И хотя на данный момент вступление управляющих организаций в Хартию является добровольным, и исключение из нее не будет является основанием для отзыва лицензии, тем не менее кандидаты на исключение из Хартии есть и будут озвучены в самое ближайшее время. Это будет серьезным сигналом рынку и жителям, что эта организация - кандидат на вылет из реестра УК», - добавил министр.

В Подмосковье все управляющие компании рейтингуются. Рейтинг управляющих организаций разработан Министерством ЖКХ совместно с Госжилинспекцией, подсчет рейтинга осуществляет ГЖИ. С недавнего времени рейтинг претерпел изменения, чтобы гибче оценивать деятельность управляющих компаний. Теперь максимальное количество баллов не ограничено и ситуация с одинаковым рейтингом искоренена. Напомним, благодаря взаимодействию всех участников домоуправленческого процесса в рамках принятой Хартии о сотрудничестве Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области и управляющих организаций с органами муниципальной власти Московской области и их взаимодействии с органами исполнительной власти Московской области удалось обеспечить эффективный контроль за работой управляющих организаций.

«Сегодня впервые нам удалось перевести процесс в режим совместного планирования работ с горизонтом на год и приемки выполненных работ, - сообщил Евгений Хромушин. С непосредственным участием председателей советов МКД в 2016 г. принимались все работы по капитальному ремонту общего имущества МКД, по текущему ремонту подъездов МКД и работы по подготовке МКД к осенне-зимнему периоду, что позволило значительно повысить уровень и качество выполняемых работ. Также управляющие организации стали более прозрачными для жителей Подмосковья». Всего более Хартию о сотрудничестве подписали более 600 управляющих организаций Подмосковья. С содержанием Хартии можно ознакомиться на сайте Министерства ЖКХ http://mgkh.mosreg.ru/meropriyatia/sovety-domov-poryadok-izbraniya-deyatelnost/04-11-2015-11-36-44-khartiya-o-sotrudnichestve-assotsiatsii-predsedate/

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области