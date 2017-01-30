Конгресс «Энергоэффективность. XXI век» получил поддержку Государственной Думы РФ

Оргкомитет конгресса «Энергоэффективность. XXI век» сообщает о получении официальной поддержки от Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации.

В приветствии участникам форума член Комитета Виктор Зубарев подчеркивает: «Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век» зарекомендовал себя как ведущая в стране площадка по выработке практических решений в области повышения энергоэффективности. На сегодня, многие вопросы, обсуждаемые в рамках деловой программы конгресса, нашли свое отражение в принятой Правительством РФ «дорожной карте» повышения энергоэффективности в России».

С полным текстом приветствия можно ознакомиться по ссылке http://energoeffekt21.ru/about/ofitcialnye_privetsviia/zubarev_viktor_vladislavovich/.

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 28 февраля и 1 марта 2017 года в ВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Постоянными медиа-партнерами форума являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата». Генеральный Интернет-партнер XII Международного конгресса – портал «TOP-Climat».