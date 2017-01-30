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Понедельник, 30 Январь 2017 09:41

ТОП-10 крупнейших сетей DIY России на выставке MosBuild/WorldBuild Moscow

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В рамках самой крупной в России выставки строительных и отделочных материалов MosBuild /WorldBuild Moscow состоится форум,  посвященный обсуждению перспектив и развития рынка и торговли DIY. Генеральный директор «СТД «Петрович» Евгений Мовчан примет участие в качестве спикера пленарной дискуссии VI международного делового Форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», на котором традиционно соберутся крупнейшие игроки строительного рынка и DIY ритейла для обсуждения актуальных проблем отрасли.

Темой дискуссии станет «Рейтинг сетей DIY и точки роста рынка товаров для строительства и для дома». Евгений Мовчан поделится с участниками Форума своим экспертным мнением о ситуации на рынке строительных материалов и товаров DIY, а также представит стратегию развития компании «СТД «Петрович» на ближайшие годы.

ООО «Строительный Торговый Дом «Петрович» основан в 1995 году и специализируется на торговле строительными материалами. Компании принадлежит сеть из 17 торговых подразделений в СПб, СЗФО и Центральном Федеральном Округе, а также производственные площадки. Ассортимент компании насчитывает более 15 тысяч SKU. Основной объем продаж составляют материалы общестроительного назначения. Компания СТД «Петрович» позиционирует себя как мультиканальный ритейлер, что отличает её от большинства конкурентов. По данным рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP компания «СТД «Петрович» входит в ТОП-10 крупнейших сетей DIY России.

В Форуме DIY 2017 примут участие руководители и категорийные менеджеры ведущих российских и международных торговых сетей, представители крупнейших компаний производителей и поставщиков строительно-отделочных материалов, а также члены международных общественных организаций.

Ежегодным стратегическим партнером Форума выступит аналитическое агентство INFOLine.

В 2017 году мероприятие обещает стать максимально информативным и полезным для всех его участников, так как формирование вопросов деловой программы Форума доверено экспертам, среди которых топ-менеджеры крупнейших российских и международных DIY сетей. Центральной темой на Форуме DIY 2017 станет обсуждение точек роста на рынке строительно-отделочных материалов и товаров для дома. По итогам тщательной подготовительной работы в программу войдут наиболее острые вопросы, с которыми сегодня сталкивается рынок DIY России.

Одним из самых ярких событий Форума традиционно станет презентация и публичное обсуждение Ежегодного аналитического рейтинга крупнейших DIY ритейлеров INFOLine DIY Retail Russia TOP, а также рейтинга поставщиков и производителей DIY Advice Russia TOP.

За 6 лет своего существования Форум DIY завоевал статус важнейшего события отрасли в России. С трибуны Форума выступали топ-менеджеры ведущих российских и международных торговых сетей DIY, представители крупнейших компаний производителей и поставщиков строительно-отделочных материалов, а также члены международных общественных организаций. Своей популярности среди представителей рынка DIY Форум обязан тем темам, которые выносились организаторами и спикерами к обсуждению, в числе которых: рейтинг и динамика развития ведущих торговых сетей, стратегии развития в условиях нестабильности, расширение и оптимизация каналов продаж, особенности регионального развития, прямое сотрудничество торговых сетей и поставщиков, портрет потребителя, развитие СТМ, импортозамещение, оптимизация логистики, персонал и лидерство и многое другое.

Получить подробную информацию о мероприятии ВЫ можете на сайте: http://www.worldbuild-moscow.ru/ru-RU/business-programme/DIY/Forum-DIY.aspx

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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