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Четверг, 26 Январь 2017 13:47

Ваш бесплатный билет на выставку Aquatherm Moscow с промокодом aqm17pBILT

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C 7 по 10 февраля 2017 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо»  состоится 21-я Международная выставка оборудования для отопления и водоснабжения Aquatherm Moscow.

Посетив выставку, Вы сможете выбрать оборудование для отопления и водоснабжения, необходимое для вашего бизнеса, а также получить актуальную отраслевую информацию на мероприятиях деловой программы выставки.

На выставке традиционно представлен широкий ассортимент продукции от ведущих производителей и поставщиков из 30 стран мира в следующих продуктовых группах:

- отопительное оборудование

- оборудование для водоснабжения

- трубы, фитинги, арматура

- бассейны и оборудование для бассейнов и бань

- КИП и системы автоматизации

- оборудование для систем вентиляции, кондиционирования и климатического контроля

 

 

Свою продукцию на Aquatherm Moscow 2017 представят более 700 производителей и поставщиков.

Более 200 компаний — новые участники: они впервые продемонстрируют свое оборудование и продукцию на выставке.

Посещение бизнес-мероприятий позволит Вам получить актуальную, достоверную и разноплановую информацию, необходимую для решения Ваших профессиональных задач.

Среди участников выставки: Baxi, Danfoss, Dizayn, Fondital, Herz Armaturen, Kalde, Kiturami, KSB, Meibes, Navien, Oventrop, Polykraft, Viega, Unipump, Wavin, Дюйм, Лаборатория Отопления, Рифар, Русклимат, Сан-Хаус, Терем, Топол-Эко, Эван, Эгоинжиниринг, и другие компании.

Список участников

 

 

В деловой программе:

 

7 февраля 2017

Презентация проекта «ТермоКонВент 2017 #тепловокругнас. Деловой форум участников климатического рынка».  Организатор: АПРО


8 февраля 2017

КОНФЕРЕНЦИЯ «Перспективы развития строительной отрасли. Нормативная база. Инженерное оборудование. Эксплуатация»

КОНФЕРЕНЦИЯ «Энергоэффективность и безопасность систем теплоснабжения и водоснабжения»

9 февраля 2017

КОНФЕРЕНЦИЯ «Экономическая эффективность и технические аспекты построения мощных каскадных схем на основе настенных котлов. Примеры решений, опыт внедрения и эксплуатации»

СИМПОЗИУМ «Эффективные системы отопления и горячего водоснабжения в бытовом секторе с применением возобновляемых источников энергии»

КОНФЕРЕНЦИЯ «Бассейны сегодня»

Подробнее о деловой программе

 

В 2017 г. регистрация на выставку платная. Для наших читателей действует промо код aqm17pBILT для получения бесплатного электронного билета на сайте www.aquatherm-moscow.ru

 

 

 

 

Прочитано 27 раз Последнее изменение Четверг, 26 Январь 2017 15:05
Опубликовано в Новости индустрии
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