Ваш бесплатный билет на выставку Aquatherm Moscow с промокодом aqm17pBILT

C 7 по 10 февраля 2017 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 21-я Международная выставка оборудования для отопления и водоснабжения Aquatherm Moscow.
Посетив выставку, Вы сможете выбрать оборудование для отопления и водоснабжения, необходимое для вашего бизнеса, а также получить актуальную отраслевую информацию на мероприятиях деловой программы выставки.
На выставке традиционно представлен широкий ассортимент продукции от ведущих производителей и поставщиков из 30 стран мира в следующих продуктовых группах:
- отопительное оборудование
- оборудование для водоснабжения
- трубы, фитинги, арматура
- бассейны и оборудование для бассейнов и бань
- КИП и системы автоматизации
- оборудование для систем вентиляции, кондиционирования и климатического контроля
Свою продукцию на Aquatherm Moscow 2017 представят более 700 производителей и поставщиков.
Более 200 компаний — новые участники: они впервые продемонстрируют свое оборудование и продукцию на выставке.
Посещение бизнес-мероприятий позволит Вам получить актуальную, достоверную и разноплановую информацию, необходимую для решения Ваших профессиональных задач.
Среди участников выставки: Baxi, Danfoss, Dizayn, Fondital, Herz Armaturen, Kalde, Kiturami, KSB, Meibes, Navien, Oventrop, Polykraft, Viega, Unipump, Wavin, Дюйм, Лаборатория Отопления, Рифар, Русклимат, Сан-Хаус, Терем, Топол-Эко, Эван, Эгоинжиниринг, и другие компании.
В деловой программе:
7 февраля 2017
Презентация проекта «ТермоКонВент 2017 #тепловокругнас. Деловой форум участников климатического рынка». Организатор: АПРО
8 февраля 2017
КОНФЕРЕНЦИЯ «Перспективы развития строительной отрасли. Нормативная база. Инженерное оборудование. Эксплуатация»
КОНФЕРЕНЦИЯ «Энергоэффективность и безопасность систем теплоснабжения и водоснабжения»
9 февраля 2017
КОНФЕРЕНЦИЯ «Экономическая эффективность и технические аспекты построения мощных каскадных схем на основе настенных котлов. Примеры решений, опыт внедрения и эксплуатации»
СИМПОЗИУМ «Эффективные системы отопления и горячего водоснабжения в бытовом секторе с применением возобновляемых источников энергии»
КОНФЕРЕНЦИЯ «Бассейны сегодня»
В 2017 г. регистрация на выставку платная. Для наших читателей действует промо код aqm17pBILT для получения бесплатного электронного билета на сайте www.aquatherm-moscow.ru