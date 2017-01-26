В Правительстве Московской области обсудили повышение стандартов работы УК

26 января в Правительстве Московской области состоялось совещание с руководителями 100 крупнейших организаций, оказывающих услуги в сфере управления многоквартирными домами. Совещание провел заместитель Председателя Правительств Московской области Дмитрия Пестова, в нём, помимо руководителей УК, приняли участие представители областного министерства ЖКХ, Госжилинспекции, ассоциации Председателей советов многоквартирных домов Московской области, а также заместители глав муниципальных образований Подмосковья, курирующие вопросы ЖКХ.

В ходе совещания были подведены итоги работы в 2016 году, озвучены планы на 2017 год, а также состоялся обмен передовым опытом, лучшими практиками и наработками подмосковных УК в сфере обслуживания жилого фонда.

Московская область – лидер по количеству многоквартирных жилых домов в России. В Подмосковье более 54 тысяч многоквартирных домов - это почти 210 миллионов квадратных метров жилплощади. 100 управляющих организаций, руководители которых были приглашены на совещание, обслуживают более половины этого огромного жилого фонда.

За последние годы совместная работа Правительства Московской области, органов местного самоуправления и управляющих организаций позволила обеспечить определенные улучшения в сфере управления МКД. Так, по итогам 2016 года стало значительно меньше УК, находящихся в «красной зоне» областного рейтинга. Из 37 управляющих компаний, работа которых в 2015 году неудовлетворительно оценивалась по ряду характеристик, в первую очередь – на основе жалоб и обращений жителей, в 2016 осталось всего 3.

Этого удалось добиться во многом благодаря тому, что в Московской области продвигается «Хартия о сотрудничестве в сфере управления многоквартирными домами». Подписание данной Хартии является подтверждением готовности управляющих компаний работать на благо жителей с соблюдением высоких стандартов по качеству обслуживания, прозрачности и открытости своей работы.

В начале года предметом обсуждения на самом высоком уровне стало внедрение в стране единого стандарта управления многоквартирными домами.

Президент России В.В. Путин поставил задачу внедрить этот стандарт уже к началу следующего отопительного периода 2017/18 годов, сейчас эта работа ведется под руководством федерального министерства строительства и ЖКХ.

При формировании данного стандарта изучаются и используются передовые региональные наработки. В том числе имеющийся на территории Московской области опыт формирования стандартов обслуживания многоквартирных домов в рамках областной Хартии. Кроме того, на федеральном уровне высоко оценен опыт Подмосковья по организации действенного общественного контроля в сфере управления жилым фондом, организации работ по ремонту и благоустройству – в том числе опыт взаимодействия с ассоциацией председателей Советов многоквартирных домов.

«Мы понимаем, что уже в ближайшее время единый стандарт управления МКД будет утверждён, и поэтому уже сегодня ставим муниципальным органам власти и управляющим компаниям необходимо заблаговременно к этому готовиться. В частности, в настоящее время прорабатываются изменения в нашу областную «Хартию о сотрудничестве в сфере управления многоквартирными домами», с целью повышения требований в к качеству и прозрачности работы УК на территории Московской области» - подчеркнул Дмитрий Пестов.

В ходе совещания представители Правительства Московской области призвали руководителей УК сделать свою деятельность более открытой для жителей.

«Прежде всего, работа управляющих компаний должна быть максимально открытой для людей. Необходимо общаться с людьми там, где им это удобно – в интернете, в социальных сетях, если это удобно для людей – создавать группы в общедоступных мессенджерах. Это позволит руководителям УК лучше понять, какие именно вопросы больше всего волнуют людей, и, соответственно, более эффективно выстроить свою работу» - отметил Дмитрий Пестов.

Также на совещании обсудили выполнение поручения Губернатора об обеспечении конкуренции среди интернет – провайдеров, предоставляющих услуги жителям многоквартирных домов.

Конкуренция среди интернет - провайдеров выгодна в первую очередь жителям – она мотивирует предприятия связи повышать качество услуг и предлагать более выгодные для населения тарифы. Поэтому управляющим компаниям была поставлена обеспечить присутствие в подавляющем большинстве МКД двух и более интернет – провайдеров.

По итогам работы в 2016 году уже почти в 72% МКД Подмосковья представлено 2 и более интернет – провайдера.

В 2017 году стартует масштабный областной проект под названием «Мой подъезд» - это программа Московской области по софинансированию текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. В софинансировании будут учувствовать региональный и муниципальный бюджеты, управляющие компании и жители. Благодаря реализации данного проекта уже в ближайшие годы каждый подъезд Подмосковья должен быть приведен к нормативному состоянию.

Муниципальным органам власти и управляющим компаниям было предложено активно включаться в эту программу софинансирования.

Также большое значение для жителей имеет реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. В программу капитального ремонта на 2017 год включены работы по ремонту 2 235 МКД, в том числе, по поручению Губернатора не менее чем в 25% домов капремонт будет выполнен комплексно, по двум и более элементам.

Управляющим компаниям была поставлена задача синхронизировать выполнение капитального и текущего ремонта многоквартирных домов, в том числе ремонт подъездов, для того, чтобы жители получили более значительный эффект от выполненных мероприятий.

В 2017 году будет продолжена работа по комплексному благоустройству дворовых территорий. Как и в предыдущие 2 года, должно быть благоустроено не менее 10% дворов Подмосковья. Также планируется установить не менее 100 новых детских игровых площадок по Губернаторской программе.

Для того, чтобы повысить эффект от реализации данных мероприятий, руководителям управляющих компаний была поставлена задача тщательно изучить мнение жителей, их пожелания, согласовать с ними места установки детских площадок, адресные перечни и мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий. Для этого необходимо активно взаимодействовать с председателями советов многоквартирных домов, активистами, поддерживать постоянный диалог с жителями в рамках форумов «Управдом», развивать практику проведения «Дней открытых дверей» управляющих компаний.

Также в ходе совещания состоялось награждение руководителей лучших управляющих компаний Московской области по итогам работы в 2016 году. Грамоты получили руководители ООО УК «ДОМЖИЛСЕРВИС» (г.о. Мытищи, Щелковский м.р., г.о. Королев), ООО «КТК «Прима» (г.о. Домодедово), АО «Волоколамская УК», ОАО «Жилсервис» (г.о. Королев), ООО «УК Бронницкого ГХ», ОАО «РЭП «Жаворонки» (Одинцовский м.р.), ООО «УК «Жилкомсервис» (г.о. Долгопрудный).