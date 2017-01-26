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Четверг, 26 Январь 2017 13:37

Рабочая встреча в Минпромторге РФ

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Сегодня, 26 января на площадке Минпромторга РФ в рамках деятельности Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений состоялась рабочая встреча по обсуждению проекта Постановления правительства РФ №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" с участием  профильных Ассоциаций: Союз производителей сухих строительных смесей, Производителей радиаторов отопления и предприятия отрасли ПСМ и других  участников рынка. Участники рабочей встречи рассмотрели предлагаемый проект изменений в постановление и предложили собственные замечания.

В мероприятии приняли участие также Департамент металлургии и материалов Минпромторга РФ и его структурные подразделения.


Пресс-служба Ассоциации "Союз производителей сухих строительных смесей"

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Опубликовано в Новости индустрии
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