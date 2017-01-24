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Вторник, 24 Январь 2017 08:28

Средства на обеспечение жильем молодых семей будут направлены регионам в первом квартале 2017 года

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Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение по распределению средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2017 год. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направит соответствующие субсидии в регионы в течение первого квартала.

 «В течение первого квартала текущего года Минстрой России направит в субъекты 4,2 млрд рублей из федерального бюджета. Средства будут распределены между 75 регионами Российской Федерации. Мы ожидаем, что под эти субсидии субъекты привлекут порядка 10 млрд. рублей, и в 2017 году свои жилищные условия смогут улучшить около 15 тысяч молодых семей», - заявил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

Замглавы Минстроя России Елена Сиэрра, курирующая Департамент финансов, уточнила, что с 2017 года вступили в силу изменения подпрограммы, разработанные министерством: «С этого года молодые семьи могут направлять средства социальной выплаты не только на покупку, строительство жилья, внесение первоначального взноса по ипотечному кредиту или на оплату паевого взноса в жилищный кооператив, но и на погашение взятой ранее ипотеки и процентов по кредитам на покупку жилья».

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Опубликовано в Новости индустрии
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