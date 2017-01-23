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Понедельник, 23 Январь 2017 09:07

За 2 года в России заключено 1217 концессионных соглашений в сфере ЖКХ

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За время реализации мероприятий по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства заключено 1217 концессионных соглашения по всей стране. Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень 21 января, выступая на XVI съезде партии «Единая Россия».

В целом, в Российской Федерации в настоящее время заключено 1217 концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры. За 9 месяцев 2016 года заключено 318 концессионных соглашений, что превышает показатель за 2015 год (271 концессионное соглашение) и почти в 3 раза превышает годовой показатель за 2014 год», - заявил Михаил Мень.

Как отметил министр, комфортное проживание граждан, даже в отремонтированных домах, невозможно без качественных коммунальных услуг, а для этого необходимы значительные инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры. «В решении этой задачи мы руководствуемся принципом «деньги в развитие отрасли должны вкладывать те, кто на этом зарабатывает. Для этого создана сбалансированная система работы частного бизнеса в ЖКХ. Изменены законодательные «правила игры», мотивирующие бизнес зарабатывать не на убытках, а на повышении эффективности», - прокомментировал Михаил Мень.

Среди изменений, внесенных в концессионное законодательство —переход на долгосрочные тарифы, сохраняя экономию от роста эффективности; ввод «предпринимательской прибыли» как защищённой статьи тарифа; защита инвестиций в концессии в ЖКХ, гарантия тарифной формулы на весь срок концессии, а также возврат инвестиций в случае её расторжения. Кроме того, регион стал 3-й стороной соглашения, отвечающей за соблюдение тарифной формулы, а также дана возможность отдавать МУП в концессию лишь с половиной зарегистрированного имущества и наличием долгов, возложив на концессионера обязанность регистрировать активы и отдавать долги.

Объем частных инвестиций, предусмотренных действующими на сегодняшний день концессионными соглашениями (на весь срок их реализации) составляет порядка 171,8 млрд рублей. Объем частных инвестиций, предусмотренных концессионными соглашениями, заключенными в 2014 году, составляет – 7,2 млрд руб., заключенными в 2015 году - 70,9 млрд руб., заключенными за 9 месяцев 2016 года - 40,8 млрд).

Михаил Мень особенно отметил, что в тех регионах, где работают концессии произошел существенный рост качества услуг. «Уже 3,5 млн человек почувствовали это на себе. В теплоснабжении аварии снизились на 47%, а потери - на 18%. В водоснабжении аварий меньше на 21%, потерь - на 14%», - заявил министр.

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Опубликовано в Новости индустрии
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