Почти 70 тыс многоквартирных домов отремонтировано в РФ

Более 220 млн кв. метров жилья отремонтировано за все время действия программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом 21 января сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, выступая на дискуссионной площадке «Быть хозяином в собственном доме» в рамках XVI съезда партии «Единая Россия».

Михаил Мень рассказал, что отремонтировано порядка 69,254 тыс. многоквартирных домов по всей России. Кроме того, министр отметил смену вопросов собственников жилья относительно капремонта. «Сегодня собственники поверили в капремонт и подтвердили свое доверие деньгами: собираемость платежей составила почти 83 % (против 77,2% в 2015 и 65,4% в 2014 году). Они уже не задаются вопросом, что такое капремонт, их интересуют механизмы реализации этой программы», - прокомментировал министр.

Глава ведомства добавил, что для увеличения темпов капитального ремонта домов Минстрой России планирует запустить механизм стимулирования его кредитования. «Для стимулирования повышения энергетической эффективности жилищного фонда мы запускаем механизм государственной поддержки «энергоэффективного капремонта», в рамках которого будут выполняться не только обязательные работы по ремонту крыши и замене сетей, но и дополнительные мероприятия, приводящие к энергосбережению», - сказал Михаил Мень.