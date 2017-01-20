«Russian Elevator Week – 2017» – единственная выставка лифтов и подъемного оборудования в России и странах СНГ

Выставка «Russian Elevator Week», которая состоится с 25 по 27 апреля 2017г. на ВДНХ, официально подтвердила статус единственного отраслевого мероприятия в сфере вертикального транспорта в России и странах СНГ. Организаторами выставки выступают АО «ВДНХ» и Национальный Лифтовый Союз.

ООО «Профешнл Бизнес Солюшнс» (ПБС), организатор Московской международной выставки «ЛИФТ», запланированной к проведению в Гостином Дворе в те же сроки, что и «Russian Elevator Week», выступил с официальным заявлением об отмене мероприятия в 2017 г. Оргкомитет дополнительно объявил о том, что проведение выставки «ЛИФТ» в будущем не планируется.

С целью соблюдения интересов компаний-участников Московской международной выставки «ЛИФТ», а также всех участников отрасли, в своем заявлении руководство ООО «ПБС» делает акцент на необходимости консолидации и кооперации участников рынка подъемно-транспортного оборудования и рекомендует принять участие в единственной российской выставке лифтовой тематики - «Russian Elevator Week-2017».

За дополнительной информацией и оформлением заявки на участие в REW-2017 обращайтесь к Руководителю проекта Егоровой Наталье.

Тел:. +7 (495) 974 77 77, доб.3153

Моб.тел.: +7 (925) 011 33 08

e-mail: negorova@vdnh.ru

Официальный сайт: www.lift.vdnh.ru/ru