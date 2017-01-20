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Пятница, 20 Январь 2017 09:24

«Russian Elevator Week – 2017» – единственная выставка лифтов и подъемного оборудования в России и странах СНГ

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Выставка «Russian Elevator Week», которая состоится с 25 по 27 апреля 2017г. на ВДНХ, официально подтвердила статус единственного отраслевого мероприятия в сфере вертикального транспорта в России и странах СНГ. Организаторами выставки выступают АО «ВДНХ» и Национальный Лифтовый Союз.

ООО «Профешнл Бизнес Солюшнс» (ПБС), организатор Московской международной выставки «ЛИФТ», запланированной к проведению в Гостином Дворе в те же сроки, что и «Russian Elevator Week», выступил с официальным заявлением об отмене мероприятия в 2017 г. Оргкомитет дополнительно объявил о том, что проведение выставки «ЛИФТ» в будущем не планируется.

С целью соблюдения интересов компаний-участников Московской международной выставки «ЛИФТ», а также всех участников отрасли, в своем заявлении руководство ООО «ПБС» делает акцент на необходимости консолидации и кооперации участников рынка подъемно-транспортного оборудования и рекомендует принять участие в единственной российской выставке лифтовой тематики - «Russian Elevator Week-2017».  

За дополнительной информацией и оформлением заявки на участие в REW-2017 обращайтесь к Руководителю проекта Егоровой Наталье.

Тел:. +7 (495) 974 77 77, доб.3153
Моб.тел.: +7 (925) 011 33 08
e-mail: negorova@vdnh.ru

Официальный сайт: www.lift.vdnh.ru/ru

 

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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