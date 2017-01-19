Определены партнеры секций Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»

Стали известны партнеры секций конгресса. Так, официальную поддержку секции «Строительная теплофизика и энергоэффективная среда жизнедеятельности» снова окажет компания ROCKWOOL. В свою очередь компания Flakt Woods выступила партнером секции «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 28 февраля и 1 марта 2017 года в ВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата».