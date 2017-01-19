Более 1200 поставщиков строительных и отделочных материалов из 40 стран мира на MosBuild/WorldBuild Moscow 2017

MosBuild/WorldBuild Moscow – самая крупная в России международная деловая выставка строительных и отделочных материалов, проводится в традиционные сроки - с 4 по 7 апреля, в самом сердце делового центра столицы - в ЦВК «Экспоцентр», метро «Выставочная».



Получите бесплатный электронный билет на выставку MosBuild/WorldBuild Moscow по ПРОМОКОДУ mbw17pOIYR

Посещение выставки позволит Вам:

выбрать необходимые для вашего бизнеса строительные и отделочные материалы

изучить новые предложения от российских и зарубежных производителей

определить, какими видами продукции для строительства и ремонта расширить свой ассортимент

получить актуальную информацию о развитии рынка на мероприятиях деловой программы: Форум «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY».

Подробнее >> Форум «Инновации в жилом строительстве: точки роста в кризис».

Подробнее >>

увидеть премьеры принципиально новых видов строительных и отделочных материалов

MosBuild/WorldBuild Moscow 2017:

самый большой в России выбор строительных и отделочных материалов на одной площадке

более 1 200 участников из 40 стран мира. Список участников >>

более 350 новых участников, которые впервые представят свою продукцию на выставке

более 600 отечественных компаний

Посещение выставки и участие в мероприятиях ее обширной деловой программы включены в деловой календарь каждого специалиста отрасли, заинтересованного в выборе продукции, товаров и услуг для динамичного развития бизнеса своей компании в России, а также интересующегося актуальной и полной информацией о продуктовых предложениях ключевых участников международного рынка строительных и отделочных материалов.





