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Четверг, 19 Январь 2017 12:48

Более 1200 поставщиков строительных и отделочных материалов из 40 стран мира на MosBuild/WorldBuild Moscow 2017

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MosBuild/WorldBuild Moscow – самая крупная в России международная деловая выставка строительных и отделочных материалов, проводится в традиционные сроки  - с 4 по 7 апреля, в самом сердце делового центра столицы - в ЦВК «Экспоцентр», метро «Выставочная».

Получите бесплатный электронный билет на выставку  MosBuild/WorldBuild Moscow по ПРОМОКОДУ mbw17pOIYR

Посещение выставки позволит Вам:

  • выбрать необходимые для вашего бизнеса строительные и отделочные материалы
  • изучить новые предложения от российских и зарубежных производителей
  • определить, какими видами продукции для строительства и ремонта расширить свой ассортимент
  • получить актуальную информацию о развитии рынка на мероприятиях деловой программы:
    • Форум «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY». 
      Подробнее >>
    • Форум «Инновации в жилом строительстве: точки роста в кризис». 
      Подробнее >>
  • увидеть премьеры принципиально новых видов строительных и отделочных материалов

MosBuild/WorldBuild Moscow 2017:

  • самый большой в России выбор строительных и отделочных материалов на одной площадке
  • более 1 200 участников из 40 стран мира. Список участников>>
  • более 350 новых участников, которые впервые представят свою продукцию на выставке
  • более 600 отечественных компаний

Посещение выставки и участие в мероприятиях ее обширной деловой программы включены в деловой календарь каждого специалиста отрасли, заинтересованного в выборе продукции, товаров и услуг для динамичного развития бизнеса своей компании в России, а также интересующегося актуальной и полной информацией о продуктовых предложениях ключевых участников международного рынка строительных и отделочных материалов.


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Опубликовано в Новости индустрии
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