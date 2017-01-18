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Среда, 18 Январь 2017 11:33

В Московской области ведется успешная работа по снижению долгов тепловырабатывающих предприятий за газ

18.01.17

18 января состоялось заседание межведомственной комиссии по урегулированию задолженности за потребленные энергоресурсы под руководством заместителя Председателя Правительства Московской области Дмитрия Пестова.  

По состоянию на 1 января 2017 года долг предприятий тепловырабатывающего комплекса Подмосковья за потреблённый газ составил 5 миллиардов 893 миллиона рублей. Это на 644 миллиона рублей меньше, чем было на аналогичный период прошлого года. Таким образом, в 2016 году задолженность за газ удалось снизить почти на 10%.

«Задача на 2017 год – сохранить эту положительную динамику и продолжить работу по сокращению задолженности. При этом необходимо помнить, что отопительный период продолжается, тепловырабатывающие предприятия производят отбор больших объемов газа, в связи с чем сохраняются риски прироста задолженности. Поэтому главам муниципальных образований необходимо взять ситуацию на еженедельный контроль. В каждом муниципальном образовании должны быть созданы аналогичные областной межведомственные комиссии по урегулированию задолженности за энергоресурсы. Они должны не реже 1 раза в неделю рассматривать проблемные вопросы, в том числе – с целью профилактики увеличения задолженностей» - подчеркнул Дмитрий Пестов.

В декабре 2016 года графики реструктуризации задолженности за газ в целом по Московской области были перевыполнены на 123%.

Несмотря на общую положительную динамику, ряд муниципальных образований в целом по итогам работы по урегулированию задолженности за газ в 2016 году находятся в «красной зоне».

Низкая платежная дисциплина в 2016 году была отмечена по предприятиям Одинцовского муниципального района, а также в городских округах Балашиха, Подольск, Домодедово.

По итогам года предприятия Одинцовского района допустили прирост задолженности за год на 121 миллион рублей, Балашихи – на 92 миллиона, Подольска – на 62 миллиона, Домодедово – на 43 миллиона. При этом в Одинцовском районе, Подольске и Домодедово значительный прирост долга допущен по муниципальным унитарным предприятиям, деятельность которых полностью подконтрольна органам местного самоуправления. В частности, задолженность МУП «Большие Вяземы» Одинцовского района выросла на 19 млн рублей, МУП «Подольская теплосеть» – на 53 миллиона, МУП «Теплосеть» Домодедово – 43 миллиона.

В ходе заседания межведомственной комиссии по каждому из проблемных муниципальных образований было проведена подробная оценка ситуации. По итогам главам муниципалитетов были даны поручения усилить контроль за платежной дисциплиной, работая в этом направлении совместно с министерством ЖКХ Московской области, и, в случае необходимости, привлекая надзорные и правоохранительные структуры. Результатом этой совместной работы должна стать скорейшая ликвидация допущенного по итогам 2016 года прироста задолженности за потребленный газ.

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Опубликовано в Новости индустрии
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