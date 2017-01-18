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Среда, 18 Январь 2017 08:05

Messe Frankfurt и Союзлегпром заключили Соглашение о международном сотрудничестве на ведущей отраслевой выставке Heimtextil 2017

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11 января 2017г. в г. Франкфурт-на-Майне (Германия), Международная выставочная компания Messe Frankfurt GmbH (Германия) и Российский cоюз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) заключили соглашение о международном сотрудничестве.

В выработке соглашения и церемонии его подписания участвовали Президент СОЮЗЛЕГПРОМа, член Общественной Палаты РФ Андрей Разбродин, вице-президент Messe Frankfurt Exhibition GmbH Олаф Шмидт, директор ООО «Мессе Франкфурт Рус» Ойген Аллес, член совета директоров Messe Frankfurt GmbH Детлеф Браун, а также ряд представителей ведущих отечественных и зарубежных компаний легпрома и СМИ.

Церемония подписания прошла в рамках крупнейшей ежегодной Международной выставки домашнего текстиля и товаров для оформления интерьера Heimtextil-2017, организатором которой является Messe Frankfurt.

Целью стратегического партнерства является укрепление российской текстильной и легкой промышленности путем полномасштабного сотрудничества и взаимодействия между Messe Frankfurt и Союзлегпромом, в том числе проведение совместных коммуникационно-выставочных проектов в России и за рубежом.

В рамках Соглашения стороны планируют подготовить и реализовать ряд мер для поддержки российских производственных предприятий текстильной и легкой промышленности в России и за ее пределами. Кроме того, стороны намерены объединить усилия для обеспечения индивидуального и коллективного участия российских компаний в профессиональных выставках текстильной промышленности, организуемых компанией Messe Frankfurt.

Отмечено, что уже со следующей недели начнется прием заявок российских текстильных компаний на участие в зарубежных выставках. Им будет предложено сформировать свои стенды и экспозиции, чтобы в дальнейшем получить поддержку государства в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для снижения расходов на данные мероприятия.

 

Вице-президент Messe Frankfurt Exhibition GmbHОлаф Шмидт и директор ООО "Мессе Франкфурт Рус" Ойген Аллес акцентировали внимание, что современная текстильная отрасль предполагает необходимость досконального знания и ее структуры, и системного планирования. В этой связи, подобные мероприятия способствуют активному, комплексному развитию текстильной индустрии и ее отраслей. Здесь возможна совместная выставочная деятельность и обоюдовыгодное взаимодействие крупных текстильных предприятий и малого бизнеса России и Германии. Ведется поиск эффективных путей для такого сотрудничества.

Также Союзлегпром и Messe Frankfurt объявили о совместной работе в рамках крупнейшего ежегодного конгрессно-выставочного проекта «Российская неделя текстильной и легкой промышленности» (www.textileweek.ru), которая пройдет на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» с 20 по 24 февраля 2017 года.

 

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