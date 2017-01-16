Комфортная городская среда будет способствовать развитию экономики регионов

На проекты формирования комфортной городской среды только из федерального бюджета будет выделено 20 млрд рублей, из которых 2/3 будут направлены на благоустройство дворов. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень в панельной сессии «Приоритетные проекты как фактор экономического роста», прошедшей в рамках Гайдаровского форума. Это мероприятие состоялось 12 января в Москве.

По словам министра, реализация приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» будет способствовать эффективному развитию экономики в регионах. «Комфортная городская среда предполагает развитие сектора услуг, а, значит, сможет стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства. А это – прямой экономический эффект. Более высокое качество городской среды повышает капитализацию объектов, помещённых в эту среду. Классический пример – рост стоимости недвижимости в районах с благоустроенной территорией», – отметил Михаил Мень.

Одним из основных принципов реализации приоритетного проекта является системный подход к благоустройству, и причем - на всех уровнях. Системный подход включает в себя создание региональной и муниципальной программ благоустройства на 2018 – 2022 годы, утверждающих общие принципы благоустройства. «Это позволит добиться эффекта синергии и повысить их эффективность. В рамках проекта «ЖКХ и городская среда» мы ставим перед регионами задачу скоординировать проведение всех видов работ», – отметил Михаил Мень.

В каком случае регион может получить субсидирование из федерального бюджета? Регион должен будет утвердить минимальный перечень работ, а также формы и минимальный уровень участия жителей. Региональные власти также обязаны будут утвердить виды дополнительных работ.

Другой важнейший принцип приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» – принцип общественное обсуждение и контроль со стороны граждан. Именно горожане смогут выбрать то, какие общественные зоны в рамках проекта будут благоустроены: набережная, парк, улица...

По словам Михаила Меня, проект направлен в первую очередь на создание комфортных условий проживания самих граждан, и они вправе предлагать объекты для благоустройства.