Э.А. Шихалиев: Мы будем делать все, что в наших силах, для развития саморегулирования в строительной области

Преобразование системы саморегулирования в строительной отрасли ставит перед саморегулируемыми организациями новые условия, заставляя работать по новым принципам. ФЗ №372 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" призван реформировать систему саморегулирования к июлю будущего года. В саморегулируемых организациях началась активная деятельность. О том, как идет эта работа в саморегулируемой организации Союз «Строители Кабардино-Балкарской республики» мы попросили рассказать генерального директора НП СРО «ОС КБР» Эдуарда Анатольевича Шихалиева.

-Корр. Эдуард Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о Вашей саморегулируемой организации? Какие организации она объединяет?

- Наша саморегулируемая организация Союз «Строители Кабардино-Балкарской республики» существует с 18 декабря 2009 года. На данный момент нашими членами являются 148 организаций и практически все они являются микропредприятиями.

-Корр. Как Вы считаете, чем вызвана такая кардинальная реформа саморегулирования?

- Саморегулирование в строительстве в России пришло на смену обязательному лицензированию и существует уже семь лет. За это время строительным сообществом проделан большой путь, но такие проблемы, как торговля свидетельствами о допусках к строительству, утрата средств компенсационных фондов, формальные требования к членам, вызвали необходимость кардинальной реформы. Начало реформе было положено 3 июля 2016 года с принятием федерального закона №372-ФЗ, который внес изменения в Градостроительный кодекс и другие нормативные акты. Замысел этого закона, на мой взгляд, был правильным. И прежде всего, это повышение ответственности СРО за свою деятельность и за деятельность своих членов, с чем я абсолютно согласен. К сожалению, в нашей отрасли есть СРО, которых не интересует деятельность их членов. Однако новый закон породил много вопросов и несостыковок…

-Корр. ФЗ№372 определил региональный принцип построения системы саморегулирования, что для Вас, наверное, важно?

- Да, важное место в системе реформирования занимает региональный принцип членства в саморегулируемых организациях, что само по себе является важным инструментом в борьбе с «коммерческими» СРО. Кроме того, региональный принцип позволит усилить контроль за деятельностью членов СРО.

-Корр. А какие вопросы вызывает еще этот закон?

- К примеру, что касается компенсационного фонда. Перевод компенсационных фондов в уполномоченные банки, безусловно, положительный момент. Мы все наслышаны о компенсационных фондах отдельных СРО, которые были утеряны безвозвратно, в связи с тем, что у их банков были отозваны лицензии. Однако требование размещать средства компенсационного фонда не на депозитных счетах, а на так называемых, специальных счетах вызвал вопрос даже у банков. Главным требованием саморегулируемых организаций к банкам было обеспечение доходности специальных счетов, что для многих банков, подходящих под требования, установленные Правительством РФ, стало проблемой, поскольку высокая доходность предусмотрена только депозитными договорами, но никак не договорами на ведение специальных счетов. Многие банки оказались не готовы приспособиться под новые требования и таким образом вышли из конкурентной борьбы. В связи с образованием компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (фонд ОДО) Закон устанавливает право СРО осуществлять контроль исполнения договоров членами СРО. Однако исполнение этого права весьма затруднительно. Член СРО имеет право и возможность заключать договора подряда и исполнять их без уведомления СРО, членом которого он является. В связи с этим СРО фактически никак не участвует в процессе заключения договоров и их исполнения, несмотря на то, что несет ответственность своим компенсационным фондом за ненадлежащее исполнение договоров своими членами. Таким образом, не трудно предположить, что средства компенсационного фонда ОДО исчерпают себя в короткие сроки, что в свою очередь приведет к гипертрофированной финансовой нагрузке на всех членов СРО, что пагубно отразится на развитии всей строительной отрасли в целом. Некоторые руководители СРО, думают, что лучше предложить своим членам не формировать компенсационный фонд ОДО и не работать с государственными и муниципальными контрактами, потому что финансовая ответственность может наступить не только по вине подрядчика, но и по вине заказчика, но виноват всегда будет подрядчик. Кроме того, очень жаль, что законом прямо не предусмотрена возможность распределения доходов от размещения средств компенсационного фонда, полученных до настоящего времени, между членами саморегулируемых организаций в качестве взносов в компенсационный фонд ОДО в целях облегчения финансовой нагрузки на членов СРО. При таких условиях большинство наших членов изъявили бы желание формировать компенсационный фонд ОДО. В это кризисное время это стало бы дополнительным подспорьем строителям. Еще один момент вызывает большой вопрос. Законодатель исключает такое понятие как виды работ в строительстве. До настоящего времени мы выдавали свидетельства о допуске к определенным видам работ. Если раньше для получения допуска к определенному виду работ организации необходимо было иметь специалиста с определенным образованием и стажем, то теперь по новым требованиям организации достаточно иметь троих специалистов, и она может получить Свидетельство, в котором вместо определенных видов работ будет записано просто «строительство». Кроме того, в законе прямо установлено, что работы по договорам с другими лицами, кроме застройщика, могут выполняться компаниями, не являющимися членами саморегулируемых организаций… Таким образом строительство будут осуществлять любые компании, с любыми «специалистами», неизвестно какой квалификации. При таких условиях, я считаю, не может идти и речи о повышении качества и уровня безопасности строительства! Как видите, к сожалению, наряду с плюсами, в этом законе очень много минусов и недоработанных моментов. Все-таки спешка, в которой принимался этот нормативный акт, дает о себе знать. Будем надеяться, что уже хотя бы в процессе применения нововведений законодатель прислушается к практикам и экспертам и внесет соответствующие изменения и поправки. А мы тем временем, так же, как и раньше, будем делать все, что в наших силах, для развития саморегулирования в строительной области.

-Корр. Эдуард Анатольевич, спасибо Вам за интервью, хочется искренне пожелать всем саморегулируемым организациям выстоять, «удержать» своих членов, пройти этот непростой переходный период с честью, окрепнуть, всем побольше активности, энергии в деле отстаивания своих принципов и взглядов в сложный период реформирования системы саморегулирования.