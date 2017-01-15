АЛЕКСАНДРА БЕЛОУС: Новый закон о СРО в строительстве – повода для паники нет

Межотраслевая ассоциация СРО «Синергия» - объединение 5 саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования, энергоаудита, ремонтных работ, которые в сложный период реформирования института саморегулирования одни из первых адаптируют и применяют на практике нововведения законодательства, принимают активное участие в разработке стандартов нацобъединений, отстаивают интересы своих членов в судебном порядке. Об итогах работы Ассоциации «Синергия» в 2016 году, а также планах на новый год мы попросили рассказать президента Межотраслевой ассоциации СРО «Синергия» Александру Белоус.

Александра Сергеевна, основным событием 2016 года можно назвать принятие Федерального закона № 372-ФЗ. Каково ваше мнение относительно этого нормативного акта, какие новшества он принес для строителей в целом? Как он отразился на системе саморегулирования?

- Безусловно, 2016 год стал годом Федерального закона № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". С самого начала года активно обсуждалась возможность разработки и принятия некоего закона, призванного модифицировать систему саморегулирования в области строительства и проектирования. Многие до конца не верили, что могут произойти какие-то кардинальные изменения. Но актуальность этих изменений уже становилась очевидной. Законов было обещано много, но, к сожалению, за 6 лет существования института саморегулирования каких-то конкретных поставленных целей достигнуто не было. Но уже в апреле 2016 года стало понятно, что новому закону быть, что он будет трансформировать систему саморегулирования коренным образом. Мы, как ассоциация саморегулируемых организаций, принимали активное участие в обсуждении законопроекта, в заседаниях Общественной палаты, вносили предложения и поправки. Часть из них была учтена, часть – осталась без внимания. В любом случае, 372-ФЗ всколыхнул весь институт саморегулирования, породил жаркие споры и дискуссии. Не было членов профессионального сообщества, оставшихся равнодушными. Таким образом, 2016 год можно смело назвать годом 372 Федерального закона, который, фактически, перевернул всю существующую систему, заставил по-другому посмотреть на роль саморегулируемых организаций в строительной отрасли. Основное новшество, которое нам принес Федеральный закон № 372-ФЗ, – регионализация института саморегулирования. На момент разработки и принятия данного закона наша ассоциация была противником регионализации. Мы не видели смысла во введении этой нормы. В нашу ассоциацию входят строительные и проектные организации из всех регионов Российской Федерации. Нам ничего не мешало проводить и выездные проверки, и общаться с Ростехнадзором на региональном уровне. Наши эксперты побывали на объектах от Камчатки до Калининграда. Но в текущий момент Федеральный закон № 372-ФЗ принят и вступил в силу, и мы, естественно, его выполняем. В настоящее время все СРО в области строительства и проектирования, входящие в Ассоциацию СРО «Синергия», выполняют все требования 372-ФЗ, открыты спецсчета в банках, на них переведены средства компфондов. Идет процесс перевода региональных компаний в СРО по месту их регистрации, включая перевод средств компенсационных фондов. Нужно отметить, что благодаря этому закону строительные компании начали обращать более пристальное внимание на институт саморегулирования, на свои допуски, на СРО, в которых они состоят. Началась миграция компаний между саморегулируемыми организациями. Уже сейчас многие строительные компании применяют некие критерии при выборе СРО. Для многих строительных организаций по их внутренним критериям мы подходим. Вторая половина 2016 года для нас была ознаменована достаточно ощутимым притоком новых членов, чему мы рады и надеемся, что такая тенденция будет сохраняться. Но у нас нет задачи стать самой большой СРО, набрать огромное количество членов. Во главу угла мы ставим вопрос качества, вопрос соответствия нашего потенциала количеству принятых членов, качественной работе с ними.

По вашему мнению, какую пользу и какие трудности принес 372-ФЗ строителям?

- Строителям Федеральный закон №372-ФЗ наглядно показал, как их одурачивали их же собственные саморегулируемые организации. На сегодняшний день мы перерабатываем очень много документов, которые нам приносит организации, желающие перейти к нам из других СРО. Вариации с оплатой взноса в компенсационный фонд, которые предлагались строительным организациям при вступлении в СРО, вызывают, мягко говоря, удивление. Сейчас многие строительные организации не могут перейти в другую СРО с сохранением взноса в компенсационный фонд в силу того, что у них принимались взносы по схемам, которые просто отсутствуют в Градостроительном кодексе. К строителям пришло понимание, что недобросовестные саморегулируемые организации занимались просто оболваниванием, одурачиванием строительных организаций при вступлении. В ситуации, когда строителю срочно нужно было получить допуск, он шел в ближайшую СРО, нес туда деньги. Его цель – выйти на площадку, а не проводить маркетинг саморегулируемых организаций. И здесь очень большой минус – посреднические фирмы, которые получали и получают до сих пор огромные агентские вознаграждения за привод компании в СРО, абсолютно не заботясь о будущем этой компании, о целостности компенсационного фонда рекомендуемой строителю саморегулируемой организации. Также к плюсам 372-ФЗ для строительных организаций можно отнести то, что они придут в свои местные СРО, где их будет проще контролировать, если при этом региональные СРО не поставят своей целью обогащение за счет строителей, лоббирование своих финансовых интересов.

В Ассоциацию СРО «Синергия» входит три саморегулируемые организации в области строительства и проектирования. Расскажите об этапах реализации норм 372-ФЗ в этих СРО?

- Всю нашу деятельность мы распланировали на несколько этапов. К первому этапу можно отнести проведение общих собраний и принятие положений о компенсационных фондах возмещения вреда. К августу 2016 года во всех наших саморегулируемых организациях были проведены общие собрания, приняты положения о компенсационных фондах возмещения вреда, что нам позволило снизить минимальную сумму взноса в компенсационный фонд до 100 тысяч рублей для строителей и до 50 тысяч рублей для проектировщиков. То есть существенно снизить финансовую нагрузку для строительных и проектных организаций. Второй этап реализуется в настоящее время. Это – регионализация, перевод компаний в СРО по месту их регистрации и передача средств компфондов. Нам казалось, что это будет относительно простой этап. Но на практике все оказалось не совсем так. Мы думали, что компании уйдут с удовольствием. Но многие строители говорят, что останутся до последнего. Это связано с поведением их региональных саморегулируемых организаций. Многие СРО на местах предъявляют избыточные требования к членам, переходящим к ним в рамках регионализации, завышают требования к документам, проводят «собеседования», устанавливают испытательные сроки, необоснованно повышают членские взносы. В то же время и строительные организации не хотят переходить в первую попавшуюся СРО. Они смотрят, изучают варианты. Задача оказалась трудная. Но постепенно мы набираем обороты. За два месяца у нас получилось вывести практически весь крымский регион. Рассчитываем, что Нижегородская область в полном объеме уйдет до конца 2016 года. С Санкт-Петербургом также дела идут хорошо. Остались регионы с незначительным количеством компаний. Зачастую, одна компания один регион. Параллельно была поставлена задача по сбору уведомлений о намерениях со всех строительных организаций, входящих в СРО ассоциации. На конец ноября 98% наших членов подали уведомления о намерениях. То есть эта задача нами практически выполнена. Также в рамках Ассоциации «Синергия» нами было принято достаточно сложное решение одна из саморегулируемых организаций, входящих в состав Ассоциации «Синергия», СРО АС «Межрегионстройальянс» перейдет в Московскую область. На момент принятия этого решения в СРО АС «Межрегионстройальянс» было достаточное количество членов из Московской области для того, чтобы соответствовать нормам Градостроительного кодекса. На переводе СРО АС «Межрегионстройальянс» в Подмосковье настаивало большое количество членов этого СРО, которые зарегистрированы в Московской области. Этот вопрос обсуждался довольно долго решение о смене юридического адреса СРО АС «Межрегионстройальянс» было принято в октябре 2016 года, хотя этот вопрос обсуждался еще на общем собрании членов СРО в августе 2016 года по инициативе строительных компаний из Подмосковья. В декабре мы ожидаем окончания перерегистрации. Московским членам СРО АС «Межрегионстройальянс» будет предоставлена возможность перейти в московское СРО АСО ПОСО, входящую в Ассоциацию «Синергия», на тех же условиях членства, что и в СРО АС «Межрегионстройальянс». То есть они перейдут совершенно безболезненно. Всего таких организаций более 200. В силу норм 372-ФЗ к нам обращается много компаний в связи с переходом из других СРО. К сожалению, не все саморегулируемые организации своевременно переводят деньги компенсационного фонда своих членов после их перехода в другую СРО. В связи с этим у нас возникла обширная судебная практика – мы были вынуждены судиться от имени строительных компаний с СРО для защиты их интересов. Сейчас у нас отработана процедура, когда строительная компания при переходе в нашу СРО повторно оплачивает взнос в компенсационный фонд, получает свидетельство о допуске, а уже наши юристы в судебном порядке добиваются перевода взноса в компенсационный фонд от предыдущей СРО. Сейчас, например, у нас в процессе коллективный иск к одной саморегулируемой организации. Сумма иска и спорного компенсационного фонда довольно большая – речь идет о 10 миллионах рублей. Мы готовы отстаивать через суд наши интересы, интересы наших членов и организаций, которые хотят вступить в СРО, входящие в Ассоциацию «Синергия». Нас не остановит ни статус оппонентов, ни их репутация, какой бы она не была.

Какие ваши прогнозы относительно 2017 года – как будет развиваться институт саморегулирования? Какие нововведения поджидают саморегулируемые организации в новом году?

- Основная положительная новость – с 1 июля 2017 года не надо будет ежегодно проверять организации – члены СРО. Контроль членов будет достаточно осуществлять с применением риск-ориентированных подходов. Также в области контроля членов появится новое, достаточно интересное направление – контроль исполнения договорных обязательств. Мы являемся разработчиками положения НОСТРОЙ о контроле за членами, нам это направление интересно. Будем стараться уже к апрелю, когда у нас традиционно проходят очередные общие собрания членов СРО, разработать работающую практическую схему взаимодействия со строительными организациями и с заказчиками. Также в новом году мы готовимся к судебной практике в области взаимоотношений между заказчиками и генподрядчиками. Мы прекрасно понимаем, что будут суды. Контроль исполнения договорных обязательств – инструмент новый, еще не обкатанный на практике. И закономерно, что в период его реализации возникнут трения. Надеемся, что здесь на помощь придут страховые компании, которые разработают программу страхования ответственности по неисполнению договорных обязательств и будут помогать отстаивать интересы наших членов и минимизировать выплаты из компенсационного фонда договорных обязательств при условии корректной работы генподрядчика. Также я считаю положительным моментом, что некоторые организации вообще будут освобождены от членства в СРО, что является для них большим плюсом и снимет с них дополнительную финансовую нагрузку, что, в свою очередь, скажется на снижении цен для конечного заказчика. Но практика показывает, что у строителей нет сильного желания выходить из СРО – они опасаются, что при заключении договора на выполнение тех или иных видов работ в рамках субподряда с них будут требовать членство в СРО. От национальных объединений мы ждем более жесткой политики в отношении недобросовестных СРО. Что, безусловно, будет работать только во благо как самому институту саморегулирования, так и участникам рынка – проектным и строительным организациям. На начало декабря сведения об открытии спецсчетов и переводе на них компфондов в НОСТРОЙ не подала 31 саморегулируемая организация. Мы поддерживаем решение о том, чтобы такие СРО на ближайшем Совете нацобъединения строителей во внесудебном порядке исключить из реестра саморегулируемых организаций. Это будет абсолютно справедливо. Если саморегулируемая организация не выполняет законные предписания, то нужно её лишать статуса СРО. Закон един для всех. Нельзя, чтобы одни исполняли его постоянно, а другие начинали его исполнять после проверок и штрафов. Очищение системы саморегулирования от недобросовестных СРО – это дело, в первую очередь, самой системы саморегулирования.

Большое спасибо, Александра Сергеевна!