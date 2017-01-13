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Пятница, 13 Январь 2017 09:30

Мастерство ТехноНИКОЛЬ для повышения качества строительства в Финляндии

Esedu

Образовательные сервисы ТехноНИКОЛЬ развиваются на мировом уровне. Число стратегических партнеров Строительной Академии Корпорации пополнилось еще одним зарубежным партнером - Профессиональным колледжем Южного Саво, «Esedu» (South Savo Vocational College, Suomi-Finland).

Соглашение о сотрудничестве между ТехноНИКОЛЬ и одним из самых востребованных многопрофильных профессиональных колледжей Финляндии «Esedu» будет способствовать повышению технологического уровня строительства в стране. Один из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов и образовательная организация объединят усилия по созданию и продвижению инновационных технологий в области промышленного и гражданского, коттеджного и малоэтажного строительства, а также сферы ЖКХ Финляндии и внедрению актуальных знаний в процесс подготовки кадров. В частности, в Соглашении идет речь о таких совместных инициативах, как разработка совместных образовательных проектов и программ по повышению квалификации кадров, трансфер прогрессивных технологий, распространение информации о передовых практиках, организация и проведении международных конференций, тренингов и т.д.

«На сегодняшний день в разных странах функционируют 18 учебных центров Корпорации ТехноНИКОЛЬ. Отражая реальные потребности отрасли, они являются важными площадками обучения специалистов работе с прогрессивными технологиями строительства. Подписание Соглашения с Профессиональным колледжем Южного Саво также направлено на повышение уровня мастерства участников строительной отрасли и качества реализации строительных проектов в Финляндии, - комментирует руководитель Строительной Академии ТехноНИКОЛЬ Эльвир Давлетшин. -  В конечном итоге внедрение современных инновационных материалов и технологий будет способствовать повышению долговечности и энергоэффективности зданий при одновременном сокращении сроков, материало- и трудоемкости строительного процесса в северной стране».  

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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