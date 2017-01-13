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Пятница, 13 Январь 2017 07:51

Коммунальные службы Московской области в усиленном режиме убирают выпавший снег

13.01.2017

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, в уборке дворовых территорий от выпавшего накануне снега задействовано порядка 5,5 тысяч коммунальщиков и около 1700 единиц спецтехники.

Во избежание образования наледи пешеходные дорожки и тротуары обрабатываются противогололедными средствами. Областной запас реагентов составляет порядка 300 тысяч кубометров.

 «Большинство уборочной техники оборудовано датчиками ГЛОНАСС, благодаря чему её работа контролируется органами местного самоуправления, а также специалистами министерства ЖКХ и Госадмтехнадзора. Это позволяет предотвратить простой техники, оперативно и рационально распределять силы и средства коммунальных служб на территории муниципалитетов», – подчеркнул Дмитрий Пестов. 

При очистке дворовых территорий активно используется новая уборочная техника, закупленная в рамках губернаторской программы по развитию ЖКХ. С 2014 года по настоящее время уже закуплено и передано в муниципальные образования 812 единиц новой коммунальной техники, в том числе 274 единицы – в 2016 году.

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Опубликовано в Новости индустрии
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