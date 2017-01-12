Другой взгляд на остекление

Умение оперировать различными конструкциями, создавая сложные фасады, является важным инструментом для воплощения архитектурных замыслов. Поэтому для реализации сложных проектов стоит сделать ставку на универсальную компанию, способную взять на себя ответственность за выполнение максимального перечня работ для каждого конкретного объекта: начиная от проектно-конструкторской документации, изготовления и монтажа светопрозрачных конструкций до фасадных и общестроительных работ. Такой прогрессивный подход позволяет создавать долговечные, функциональные остеклённые здания не в ущерб эстетике.

Стоит отметить, что такие оконные компании, которые не подведут своего заказчика при реализации самых требовательных проектов, уже есть на российском рынке. Их помогает выявить и вознаградить за отличную работу Премия индустрии светопрозрачных конструкций tybet.ru. В 2016 году конкурс «Оконная компания года» http://winawards.ru проводится второй раз.

Комплексный подход в остеклении – это выгодно

Современная архитектура ориентирована на индивидуальность, поэтому не только в культовых зданиях, но и в жилом домостроении зачастую требуется установка сложнейших светопрозрачных конструкций. Здесь очень важно просчитать всё до мелочей, чтобы обеспечить безопасность, комфорт и эстетическое удовольствие. К примеру, панорамное остекление не только стен, но и крыш позволяет впустить больше света и тепла зимой, но в летнее время может превратить жилище в сауну. И только настоящим профессионалам под силу совместить эти два, казалось бы, противоречивых требования, используя прогрессивные оконные технологии.

Чтобы добиться желаемого эффекта на каждом объекте, требуются сложные технические расчёты, лабораторные испытания конструкций, что может обеспечить только специалист в области комплексного остекления. Такая компания работает с различными материалами, а соответственно может удовлетворить самых требовательных клиентов.

Используя комбинированные окна, а также комбинации окон из различных материалов можно также сэкономить на остеклении. Например, на первом этаже коттеджа установить более надёжные алюминиевые конструкции, а на втором – окна из ПВХ или дерева с алюминиевыми накладками. Такое решение позволит сохранить единый облик фасаду, обеспечить высокие потребительские свойства остекления и сэкономить на строительстве. Когда заказчик получает высокое качество по привлекательной цене, это лучшая реклама для исполнителя, которая ложится перспективным активом в его портфолио.

«Фабрика Дышащих Окон», Лауреат Премии 2015 года в номинации «Комплексное остекление», руководствуется девизом «Наши возможности – безграничны во всём, что касается остекления зданий». В течение 2015 года компания выполнила комплексное остекление более 10 крупных объектов, в том числе жилых комплексов, коттеджных поселков, культурных и социальных объектов по всему побережью Черного моря. И в текущем сезоне готова снова представить на суд жюри Премии новые реализованные проекты.

Эффект комплексного остекления: функциональность не в ущерб эстетике

Одним из важных результатов конкурса «Оконная компания года» являются новые архитектурные решения в области комплексного остекления. Лауреатом Премии 2015 года «Окна-Стар» в номинации «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ ГОДА» представлен Чкаловский военный аэропорт, главная база военной авиации России в ЦФО. Не секрет, что к объектам такого плана предъявляются повышенные требования в плане безопасности и надежности. И московской компании удалось их полностью удовлетворить с акцентом на оптимизацию трудоемких и дорогостоящих строительных работ.

Многоступенчатый проект подразумевал:

разработку конструкторской документации на фасады и остекление,

устройство вентилируемого фасада,

изготовление и монтаж теплой стоечно-ригельной фасадной системы,

производство и установку автоматических дверей и входных групп,

монтаж зенитных фонарей с применением технологии структурного остекления куполов.

«Проектом была предусмотрена неоправданно сложная, тяжелая и громоздкая конструкция каркаса, водрузить которую на крышу здания без помощи крана было невозможно, - рассказал Валентин Гольцев, основатель и коммерческий директор компании «Окна-Стар» в интервью tybet.ru. – Нами была предложена альтернативная модель металлоконструкции, вес которой был вдвое меньше изначально запланированной, и поднять её удалось в разобранном виде без участия сложной строительной техники. В зенитном фонаре была использована технология структурного остекления на базе алюминиевой системы Vidnal с использованием лучшего на данный момент строительного силиконового герметика DownCorning».

В итоге объект специального назначения получился функциональным и визуально привлекательным, что импонирует современному взгляду на архитектуру. Продуманное сочетание светопрозрачных конструкций, точный расчёт каждого узла, постоянных и аномальных нагрузок – всё это неотъемлемые черты комплексного остекления.

Время строить с незапятнанными окнами

Путь окон к конечному потребителю начинается с производства, проходит через логистику, продажи и монтаж. И от качества всех этих составляющих во многом зависит репутация оконного рынка и самого застройщика. Этот факт уже давно поняли в Европе. Уважающие себя архитекторы и девелоперы, работают только с ответственными подрядчиками остекления, имеющими безупречную репутацию на рынке. Это не только сказывается позитивно на имидже застройщика, но и создаёт определённые удобства в случае сложного остекления.

Список ответственных производителей и подрядчиков остекления – в одном каталоге, наверное, мечта любого застройщика. С Премией индустрии светопрозрачных конструкций эта мечта становится реальностью.

Единственный в России конкурс «Оконная компания года» организован tybet.ru с целью привлечения внимания отечественных специалистов строительной отрасли к рынку СПК, приобщения их к более детальному изучению технологий и продуктов остекления, его роли в эксплуатации зданий различного назначения. Имена победителей рейтинга попадают в Официальный печатный каталог Премии, который, фактически, представляет собой большую презентацию оконного рынка и лидеров индустрии РФ в глазах настоящих и будущих заказчиков.

Номинанты 2015 года уже есть в первом издании Каталога. С его помощью можно удобно и быстро найти ответственного поставщика остекления, который разработает и изготовит высококачественные продукты с соблюдением технических регламентов и сроков поставки. Второй сезон Премии, а также все последующие, будут вписывать новые страницы в Каталог, увеличивая количество качественно остеклённых объектов по всей России.

Мероприятие проходит при поддержке ФИОП РОСНАНО, НИИСФ РААСН, Центра инновационных технологий в строительстве НИУ «Высшая школа экономики», Национального оконного союза, Межрегионального института окна, Экологического союза и Совета по экологическому строительству в России RuGBC.

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Правила конкурса, условия номинирования и форма подачи заявки представлены на официальном сайте Премии http://winawards.ru

Концепция Премии https://www.youtube.com/watch?v=ENAiCYAeWM4

Интро Премии https://www.youtube.com/watch?v=NP077psOxlw

Церемония https://www.youtube.com/watch?v=566eDr8gwB4